Son Dakika Haberleri: Gianluigi Buffon’un Penaltı Kahramanları Vs Inter
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Gianluigi Buffon’un Penaltı Kahramanları Vs Inter

1 saat önce

Juventus’un Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nın Inter ile karşılaştığı karşılaşmasında Gianluigi Buffon, spot vuruşlardan tasarruf etmekte usta olduğunu gösterdi. 1-1 beraberlik sonrasında penaltı atışında Buffon, Andrea Ranocchia, Samuele Longo ve Borja Valero'yu reddetmek için üç kez kazandı, Juventus 3-2 kazandı.

Juventus'un Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın Inter ile karşılaştığı karşılaşmasında Gianluigi Buffon, spot vuruşlardan tasarruf etmekte usta olduğunu gösterdi. 1-1 beraberlik sonrasında penaltı atışında Buffon, Andrea Ranocchia, Samuele Longo ve Borja Valero'yu reddetmek için üç kez kazandı, Juventus 3-2 kazandı.
Gianluigi Buffon’un Penaltı Kahramanları Vs Inter
Gianluigi Buffon, Borja Valero, Juventus, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:06 
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