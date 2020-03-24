Gianni Infantino'dan futbol dünyasına birliktelik çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gianni Infantino'dan futbol dünyasına birliktelik çağrısı - Son Dakika Spor

Gianni Infantino'dan futbol dünyasına birliktelik çağrısı

6 saat önce

FIFA Başkanı Gianni Infantino, koronavirüse karşı futbol dünyasına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Gianni Infantino'dan futbol dünyasına birliktelik çağrısı, System.String[]

FIFA Başkanı Gianni Infantino, koronavirüse karşı futbol dünyasına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.


Hayatın her alanını olduğu gibi futbol dünyasını da olumsuz etkileyen koronavirüs salgınına karşı FIFA Başkanı Gianni Infantino'ndan dayanışma çağrısı geldi. FIFA'nın resmi sitesine konuşan Infantino, "Bu zamanlarda futbol dünyası birlik ve beraberlik göstermeli. Beraber çalıştığımızı ve bir takım olduğumuzu göstermek zorundayız. Daha güçlü olarak geri geleceğiz. Yeni fikirlerle, yeni formatlarla, futbolun neye ihtiyacı varsa. Ancak şimdi takım olarak koronavirüse karşı savaşma zamanı" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:47 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti BB Erzurumspor'un eski oyuncusu Yusuf Duruk, şehit oldu Marcelo Saracchi'den koronavirüs sözleri: Lig oynansa hepimiz kapabilirdik
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı         
14:09
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım         
13:55
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur         
13:33
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu         
13:14
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı         
13:06
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı         
12:56
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı         
11:36
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:12
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı         
09:43
KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı         
09:40
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 02:24:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gianni Infantino'dan futbol dünyasına birliktelik çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]