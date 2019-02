Gianni Infantino: "Türkiye Organizasyonlara Ev Sahipliği Yapabilir" -1-

- Gianni Infantino: "Türkiye organizasyonlara ev sahipliği yapabilir" FIFA Başkanı Infantino: "VAR sistemine inanıyoruz"İSTANBUL - FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Türkiye büyük şampiyonlara ev sahipliği yapabilir" dedi.

FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren İstanbul FIFA Futbol Yönetim Zirvesi'nin son gününde Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Başkanı Gianni Infantino basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Infantino, burada olmaktan onur duyduğunu ifade ederek, "Bir kere daha bu güzel şehre, İstanbul'a gelmiş olmaktan çok mutluyum. Bu ülkeyi çok seviyorum. Sizin ülkenizde futbolu çok seviyor. O yüzden futbol zirvesinin 3 tanesini burada organize edilmek olmaktan çok mutluyum. Çeşitli kıtalardan federasyonlar geldi çok önemli konuları tartıştık. Bu konuştuklarımız arasında turnuvalar dünya çapındaki maçlar, Kulüpler Dünya Kupası gibi konuları ele aldık. Bunun yanı sıra FIFA ve FIFA'ya üye bütün federasyonlarla ilgili geliştirme çalışmaları için konuştuk. Kadınlar futbolundan bahsettik. Çünkü bu yaz aylarında Fransa'da Kadınlar Dünya Kupası var. VAR konusu da tartıştığımız konulardan biri. Modern FIFA'nın çok önemli bir başarı ifadesi bu. Biz şeffaf açık olmak istiyoruz ve VAR da çok başarılı oldu. Dün akşam futbol bile oynadık İstanbul'da. Havanın soğuk olabileceğini bilmiyorduk ama yine de oynadık müthiş bir futbol maçı oldu gerçekten de eğlendik. Kendimizi çok ciddi almadan Bir şeyler yapmaya çalıştık. Hepimiz her gün futbolu izliyoruz ve bu durumda bize keyif veriyor" diye belirtti.

"Türkiye'de durum iyileşiyor"

Türkiye'deki takımların FIFA'da dosyaları olması hakkında sorulan soruya cevap veren Infantino, "Herhangi bir pişmanlık söz konusu değil. Bağımsız kurullar var FIFA ve UEFA'da bu konularla ilgileniyor. Burada bir tek üzüntümüz şu olabilir. Bütün bu işlerden para kazananlar sadece avukatlar. Yıllarca sürüyor bu işler. İşin sonunda hukukçular için çok iyi bir iş oluyor. Diğer taraftan bakınca bir takım kararlar alınıyor sonuçlara bakıyorlar. Bazı dosyalar ödemeler var transferlerle ilgili Türkiye'den dosyalar var. Sadece buradan değil bir çok yerden de çeşitli sorunlar var. Türkiye'deki durum aslında daha iyi iyileşiyor. Sözleşme yaparken gerekli şartları yerine getirmek gerekiyor. FFP kurallarının devreye girmesiyle bir takım değişiklikler oldu. Artık kulüpler ellerindeki imkanlara göre çalışmalarını sürdürmeleri gerekiyor. Her yerde aynı şartlara geçildi. Hepimiz aynı şartlar altında yaşıyoruz. Çeşitli mali durumlarla Türkiye'de karşı karşıya kaldı. Bunun futbola da etkisi oluyor. Ben genel olarak şunu söyleyebilirim. Bir tavsiye olarak alabilirsiniz. Öncelikle kurallara saygı göstermek lazım bunları söylemeye de gerek yok. FIFA ve UEFA'nın kuralı var. Bu mesaj bütün kulüplerin başkanlarına yönelik bir mesaj. Özellikle tartışmalarda bazen çok heyecanlı ve çok tartışmalı yerlere gelebiliyoruz. Ama bu tartışmaların sonucunda çok olumlu bir yere varmak lazım. Kulüplerin yetkilileri söylediği zaman herkes onları dinliyor. Futbolda önemli görevlerde olanların birazcık herkesi serin kanlı olmaya yöneltmesi lazım. Bu heyecanı bu tutkuyu kaybetmemeliyiz. Sporda kazanmakta kaybetmekte var. Kaybetmek bir trajedi değil. Her zaman biraz bir şey söylediğimiz zaman dikkat etmekte fayda var. Öteki tülü bir şiddet ortamı olabiliyor. 2016'da UEFA'dan ayrıldım. Bu bahsettiğiniz olayla ilgili bir gelişme var mı bilmiyorum. İsviçre'de yüksek mahkemeye de gitti karar verildi. Tahkim mahkemesinde de bir dosya var ama tek dosya o değil. Bütün kurullar gerekli kanılara varıyor" dedi.

"Biz VAR sistemine inanıyoruz"

2022 Dünya Kupası için sorulan soruya cevap veren Gianni Infantino, "Biz Türkiye'yi yerinden alıp Katar'a biraz yaklaştırırsanız bir seçenek olabilir. Türkiye, Katar'a yakın bir ülke değil. Dolayısıyla burada maç olması biraz zor olur. Katar'daki Dünya Kupası için ama bakalım göreceğiz. VAR ile ilgili olarak UEFA'nın ne yapıp ne yapmadığını söylemeyeceğim. FIFA Dünya Kupası için var uygulamasını başlatmak istedi. Kadınlar Dünya Kupası'nda bunu yapmak istiyoruz. 50 ülkede şuanda var sistemi başladı. Asya'da da kullanıyorlar. Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi'nde başladı. Dolayısıyla yavaş yavaş ilerleyeceğini söyleyebiliriz. UEFA'da kullanılır mı onların sorusu. Biz VAR'a inanıyoruz. Mükemmel değil ama olumlu bir gelişme ve bizde bu fikri destekliyoruz" diye belirtti.

"Türkiye organizasyonlara ev sahipliği yapabilir"

Türkiye'nin adaylıkları hakkında konuşan Infantino, "Büyük Şampiyonaların Türkiye'de organize edilmesi konusunda şunu söylerim; bence ev sahipliği yapabilirler. Ben UEFA'dayken 2016'ya aday olmuşlardı. Çok rekabetçi bir adaylıkları vardı. 2024 adaylıkları da etkileyiciydi. Şampiyonlar Ligi'nin ev sahipliği yapma durumu var. Tabii ki ilerde yapma imkanları mümkün. Ne kadar çok aday olursa ben bundan memnuniyet duyarım. Son Dünya Kupasıyla birlikte de adil ve şeffaf bir adaylık süreci organize edebileceğimizi düşünüyorum. Kapalı kapılar ardında değil" ifadelerini kullandı.

"VAR olumlu oldu"

VAR Sistemi ile alakalı sorulan bir soruya cevap veren FIFA Başkanı, "VAR konusuna gelince ben sizin ülkenizde tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Bahsettiğiniz istifayla ilgili bilgim yok. VAR olumlu oldu. Türkiye'de de olumlu oldu diye düşünüyorum elbette hatalar var. Bu geliştirmemiz gereken küçük bir bebek gibi. Bütün bunları yaparken elimizdeki somut rakamlara bakarsak Dünya Kupası'nda VAR. Her 3 maçta 1 devreye giriyor. Türkiye'de 2 maçta 1 olması lazım bu oran. Dolayısıyla hakemlerin kararlarının doğruluğu daha yüksek. Futbolda özellikle bizlerin ülkelerinde böyle daha heyecanlı olan insanların olduğu ülkelerde maç kaybettiğinizde suç karşı tarafındır. Biz her zaman başkasının hatası olduğunu düşünürüz. Kaybedince kaybeden suçlu olmuyor ya da kendini eleştirmiyor. Yanlış oyuncu ya da taktik diye düşünmüyor insanlar. Genelde hakemleri ve VAR sistemini suçlamak alışkanlık olarak yaptığımız bir şey. Biraz durumu objektif olarak değerlendirmemiz lazım. 1 yıl önce VAR konusunu herkes tartışıyordu endişeler vardı. Şimdi gittikçe bunu herkes uygulamak istiyor. Bu uygulamayı daha yeni başlattık ve zamana ihtiyacı var" ifade etti.

"Bahis ihalesi takip edilmesi gereken bir konu"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in yasal bahis ihalesini alması ile alakalı soruya cevap veren Infantino, "Bundan haberdar değildim gelmeden önce ama duydum. Ayrıntılarını bilmiyorum. Çok hoşuma gitmiyor böyle şeyler. Herhalde eski bir hukukçu olarak mesleki deformasyon diyebiliriz buna. Tam olarak detaylarına hakim olmadığım şeylerde konuşmak istemiyorum. Eğer bir sorun varsa Türkiye'de kurumlar vardır. FIFA'da bunlara eğilecek kurumlar vardır. Şüphesiz bu konular dikkatle takip edilmesi gereken konular olacak" diye belirtti.

"Genç Türk yeteneklerin burada oynaması daha iyi"

Genç yetenekli Türk futbolcunun Türk takımında oynaması çok daha iyidir diye anlatan Gianni Infantino, "Ortalama 30 yaşındaki yabancı futbolcunun oynamasından daha iyi bu durum. Türkiye'deki futbol kulüpleri gençlerine ne kadar yatırım yaparsa o kadar iyi olur. Çok sayıda yetenekli futbolcu var Türkiye'de. Ne kadar güvenirlerse o kadar iyi olur. Başka ülkelerde de bu geçerli. Sadece milli takım açısından değil futbol kulüpleri açısından da iyi olacaktır. Altyapıdan gelen oyuncu gönülden futbol sergileyecektir. Biz burada bazı futbol takımlarının içinden geçtikleri mali durumları da göz önüne almak zorundayız" dedi.

