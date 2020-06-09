GİB'den hayatını kaybeden sanatçı Ayşegül Atik için başsağlığı mesajı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bugün hayatını kaybeden sanatçı Ayşegül Atik için başsağlığı mesajı yayımladı.

GİB, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, bir dönem vergi bilincinin yerleşmesi için hazırlanan reklamlarda da oynayan ve bugün hayatını kaybeden sanatçı Ayşegül Atik'in ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diledi.

Mesajda, Atik'in "Ben yapınca alışverişi, zaten alıyorum satış fişi" sloganıyla hatırlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ben yapınca alışverişi, zaten alıyorum satış fişi, sloganıyla hafızalarımızda yer edinen ve vergi bilincinin gelişmesine katkı sağlayan değerli sanatçımız Ayşegül Atik'in ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."