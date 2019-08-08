Son Dakika Haberleri: GİB'den sektörlerde kayıt dışılığa yakın takip
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GİB'den sektörlerde kayıt dışılığa yakın takip

1 saat önce

Gelir İdaresi Başkanlığınca, kayıt dışı ekonomiyle mücadele konusundaki çalışmalar sektör bazında hızlandırıldı, alınabilecek önlemler değerlendirildi.

GİB'den sektörlerde kayıt dışılığa yakın takip, System.String[]
Gelir İdaresi Başkanlığınca, kayıt dışı ekonomiyle mücadele konusundaki çalışmalar sektör bazında hızlandırıldı, alınabilecek önlemler değerlendirildi.
Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:54 
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