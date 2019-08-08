GİB'den sektörlerde kayıt dışılığa yakın takip
1 saat önce
Gelir İdaresi Başkanlığınca, kayıt dışı ekonomiyle mücadele konusundaki çalışmalar sektör bazında hızlandırıldı, alınabilecek önlemler değerlendirildi.
Gelir İdaresi Başkanlığınca, kayıt dışı ekonomiyle mücadele konusundaki çalışmalar sektör bazında hızlandırıldı, alınabilecek önlemler değerlendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:54
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