Vergi borçlarını yapılandırmada son tarih; 31 Aralık - Son Dakika

Vergi borçlarını yapılandırmada son tarih; 31 Aralık

17.11.2020 14:15
Vergi borçlarını yapılandırmada son tarih; 31 Aralık, System.String[]

Gelir İdaresi Başkanlığı vergi borçlarında yapılandırma başvurularının başladığını belirterek, fırsattan yararlanmak isteyenler için son tarih olarak 31 Aralık 2020'yi gösterdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı vergi borçlarında yapılandırma başvurularının başladığını belirterek, fırsattan yararlanmak isteyenler için son tarih olarak 31 Aralık 2020'yi gösterdi.

Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB), internet sitesinden yapılan açıklamada 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun'un, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

Buna göre, vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılacak. Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinecek.

Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'si silinecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılacak.

Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılacak. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılacak.

Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılacak olup taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim yapılabilecek.

Ayrıca, trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında yüzde 12,5 indirim yapılması, yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi,

Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,

Vadesi 31 Aralık 2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi, devam eden borçların yeniden yapılandırılması, tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması gibi çok önemli imkanlar getirildi.

Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor.

Ek olarak, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacak.

(İHA)

Vergi borçlarını yapılandırmada son tarih; 31 Aralık

Gelir İdaresi Başkanlığı, Aralık, Gazete, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vergi borçlarını yapılandırmada son tarih; 31 Aralık - Son Dakika Ekonomi


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