GİB, faaliyetlerine başlamaları uygun görülen mükellefler için mücbir sebep halinin sona erdiğini bildirdi Açıklaması - Son Dakika

GİB, faaliyetlerine başlamaları uygun görülen mükellefler için mücbir sebep halinin sona erdiğini bildirdi Açıklaması

09.03.2021 14:53
GİB, faaliyetlerine başlamaları uygun görülen mükellefler için mücbir sebep halinin sona erdiğini bildirdi Açıklaması, System.String[]

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), faaliyetlerine başlamaları uygun görülen mükellefler için mücbir sebep halinin sona erdiğini, bu mükelleflerin, mücbir sebep hali nedeniyle ertelenen yükümlülüklerini Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde öngörülen sürelerde yerine getirmeleri gerektiğini belirtti.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), faaliyetlerine başlamaları uygun görülen mükellefler için mücbir sebep halinin sona erdiğini, bu mükelleflerin, mücbir sebep hali nedeniyle ertelenen yükümlülüklerini Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde öngörülen sürelerde yerine getirmeleri gerektiğini belirtti.

Başkanlığın internet sitesinde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen mücbir sebep halinden etkilenen mükelleflerden faaliyetlerine yeniden başlayanlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu tebliğle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine veya durdurulmasına karar verilen iş yerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin Vergi Usul Kanunu'nun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması ve mücbir sebep dönemine ilişkin olarak belirlenen vergisel yükümlülüklerinin ertelenmesine yönelik düzenlemeler yapıldığı anımsatıldı.

Bu iş yerlerinin faaliyet gösterdiği sektörlerdeki mükelleflerin mücbir sebep hallerinin 1 Aralık 2020 tarihinde başladığı, bu halin mükelleflerin faaliyetlerine yeniden başlamaları uygun görülen tarihe kadar devam etmesinin uygun bulunduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Buna göre, söz konusu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken muhtasar beyannameler (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dahil) ve Katma Değer Vergisi beyannameleri ile 'form ba-bs' bildirimlerinin verilme ve söz konusu dönem içinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken 'elektronik defter beratları' ile e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme süreleri mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26'ncı günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılmıştır.

Diğer taraftan, İçişleri Bakanlığının 2 Mart 2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelgesi'nde, 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında belirlenen yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esasların uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılmış ve salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenmiştir. Bu çerçevede geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen iş yerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerden düşük, orta ve yüksek risk gruplarındaki illerde bulunanlardan bazılarının 2 Mart 2021 tarihinden itibaren belirli koşullar altında faaliyetlerine başlayabilecekleri karara bağlanmıştır. Bu karar ile söz konusu mükelleflerin tekrar faaliyetlerine başlamaları uygun görüldüğünden mücbir sebep hali, bahse konu mükellefler için sona ermiştir. Mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, mücbir sebep hali nedeniyle ertelenen yükümlülüklerini 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde öngörülen sürelerde yerine getirmeleri gerekmektedir."

Mücbir sebep hali devam edenler

Açıklamada, mücbir sebep hali devam eden mükelleflerin bu halinin, bulundukları illerin risk grubunun değişmesi sonucunda ya da alınan kararlar gereğince faaliyetlerine tekrar başlamalarının uygun görüleceği tarih itibarıyla sona ereceğine işaret edilerek, "Herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi açısından mükelleflerimiz tarafından, faaliyete tekrar başlamalarının uygun görüleceği tarihin ilgili makamlar nezdinde titizlikle takip edilmesi ve kendileri açısından mücbir sebep halinin sona ermesini müteakip mücbir sebep nedeniyle ertelenen yükümlülüklerin anılan Genel Tebliğ'de belirlenen süreler içinde yerine getirilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Koronavirüs, Vergi, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GİB, faaliyetlerine başlamaları uygun görülen mükellefler için mücbir sebep halinin sona erdiğini bildirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İnternetten fırın satın aldı, gelen kargodan oyuncak çıktı Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Cansız bedenleri bulunan iki kardeşin son görüntüleri! Koşarak böyle ölüme gittiler Joachim Löw, EURO 2020 sonrası Almanya'daki görevini bırakacak Yüzsüzlüğün bu kadarı! Marketten hırsızlık yapan kadınlar, yakalanınca ortalığı birbirine kattı Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk Kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri Alman kurdunu parçalayıp götürdü
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Marcao yanıtı: Saçma bir lafa cevap vermeye kalkarsak iyice batarız Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Marcao yanıtı: Saçma bir lafa cevap vermeye kalkarsak iyice batarız         
14:59
Meghan Markle ve Prens Harry'nin röportajının ardından Kraliyet ailesi acil toplantı düzenledi Meghan Markle ve Prens Harry'nin röportajının ardından Kraliyet ailesi acil toplantı düzenledi         
14:40
Denizli'nin Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik'in makam koltuğu ve aracı haczedildi Denizli'nin Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik'in makam koltuğu ve aracı haczedildi         
14:31
Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu         
14:11
İstanbul Adalet Sarayı'nın İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler         
13:53
Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı         
13:41
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
Eşiyle yasak aşk yaşayan şahsı öldürüp gömen astsubayın ifadesi ortaya çıktı: Bu ilişki artık rüyalarıma giriyordu Eşiyle yasak aşk yaşayan şahsı öldürüp gömen astsubayın ifadesi ortaya çıktı: Bu ilişki artık rüyalarıma giriyordu         
11:37
Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Uygunsuz videolarını çekip şantajla istismar etti, internette yayınladı Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Uygunsuz videolarını çekip şantajla istismar etti, internette yayınladı         
10:57
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik         
10:06
Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar         
10:04
Trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsüne meydan dayağı Trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsüne meydan dayağı         
10:02
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Survivor 2021'in 44 . bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, sunucunun üzerine yürüyen Çağrı'ya resti çekiyor Survivor 2021'in 44 . bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, sunucunun üzerine yürüyen Çağrı'ya resti çekiyor         
09:33
Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 15:08:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GİB, faaliyetlerine başlamaları uygun görülen mükellefler için mücbir sebep halinin sona erdiğini bildirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei