GİBTÜ, ikinci eğitim ve öğretim yılı için hazırlanıyor - Son Dakika

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), eğitim ve öğretimdeki ikinci yılında yaklaşık 900 öğrencinin eğitimini üstlenmeyi amaçlıyor.

GİBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlüğe Prof. Dr. Mehmet Nihat Hatipoğlu'nun gelmesinin ardından üniversitesinin Türkiye'ye hizmet edecek akademisyenleri ve eğitim faaliyetlerini hızlı şekilde işlevlendirmeye başladı.

Mühendislik ve İslami İlimler fakülteleriye öğrenci almaya başlayan üniversite, eğitim ve öğretimde ilk yılını tamamladı.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılına dört fakülte, bir meslek okul, iki meslek yüksekokulu ve bir enstitü ile başlayacak olan üniversite, bu dönemde 250 akademik ve 95 idari personelle hizmet etmeye devam edecek.

Güz döneminde Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna ilk kez öğrenci kabul edecek olan üniversite, bölümlerinde eğitim alacak yaklaşık 900 öğrenci için hazırlanıyor.

Üniversitesi 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde ise Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Diş Hekimliği, Radyo ve TV programlarını açarak, öğrenci almayı hedefliyor.

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Üniversitemiz 'İslam' adına layık bir sorumluluk, bilinç ve bilimsel donanımla din, bilim, teknoloji ve aklın nasıl beraberce muasır medeniyete insanımızı taşıyabileceğimize bir örneklik oluşturmaktadır. İslami ilimlerde 'Kuran-Sünnet-Akıl-Hikmet' prensipli öğrenci yerleştirme ve ülkenin moral dünyasına, inancına ve birliğine katkıda bulunacak güçlü, genç ve dinamik donanımlı öğrenci ve öğretim üyeleri istihdam edeceğiz. Bu konudaki hamlemiz meyvesini verecek. Bu hususta da İslami İlimler Fakültemiz bir örneklik oluşturacak diye temenni ediyoruz."