GİBTÜ ilk mezunlarını verdi - Son Dakika
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GİBTÜ ilk mezunlarını verdi

09.06.2022 13:07
GİBTÜ ilk mezunlarını verdi

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ilk mezunlarını verdi.

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ilk mezunlarını verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, GİBTÜ Yerleşkesi'nde düzenlenen törende öğrenciler ve aileleri, Sanatçı Uğur Işılak'ın şarkılarıyla eğlendi.

Mezun öğrencilere diploma takdimi yapılmasının ardından kep atma töreni yapıldı.

Tören, toplu fotoğraf çekimin ardından sona erdi.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, yaptığı konuşmada, GİBTÜ'nün her geçen gün büyüyen ve gelişen bir üniversite olduğunu, ilk mezunlarını vermenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Yorucu ve keyifli bir eğitim sürecini geride bıraktıklarını aktaran Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı mezuniyet töreninde bulunmaktan bu güzel atmosferi yaşamaktan büyük gurur duyuyorum. Mezun öğrencilerimiz bizim gurur kaynağımız. Öğrencilerden beklentimiz yaşamımızın her döneminde farklı düşüncelere saygılı, milli ve manevi değerlere bağlı erdemli bireyler olmanız. Biz GİBTÜ olarak 3 yıl gibi kısa bir sürede çok yol kat ettik. Bu yolda yorulmadan yılmadan devam edeceğiz."

Törene, Gaziantep AK Parti milletvekili Derya Bakbak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa Sarıbıyık, GİBTÜ öğretim üyeleri, idari personel, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

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Kaynak: AA

Uğur Işılak, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GİBTÜ ilk mezunlarını verdi - Son Dakika

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