GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Diyarbakır'da konferans verdi - Son Dakika
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GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Diyarbakır'da konferans verdi

06.03.2022 11:01
GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Diyarbakır'da konferans verdi

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi organizasyonunda konferans verdi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi organizasyonunda konferans verdi.

Kayapınar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen konferans ilahi dinletisi, semazen gösterimi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Kürtçe ve Türkçe ilahiler seslendirilen konferansta konuşan Prof. Dr. Hatipoğlu, gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hatipoğlu, Diyarbakır'da gençlik yıllarının geçtiğini ve Diyarbakır'ın kendisi için çok önemli bir yer olduğunu ifade etti.

Salgından dolayı uzun süredir konferanslara katılmadığını belirten Hatipoğlu, "Bildiğiniz gibi koronavirüse yakalandım. Çok kötü günler yaşadım. Hastalığı ağır geçiriyordum ama milyonlarca insan dua etti. Elhamdülillah o duaların sayesinde atlattık. Geçen ay bir daha koronavirüse yakalandım. Allah bu hastalığı bir daha göstermesin. Önceki gün Kozluk'ta dün de Siirt'teydim. Bugün de Diyarbakır'dayım." dedi.

Diyarbakır'ın peygamberler ve sahabeler şehri olduğunu dile getiren Hatipoğlu, daha sonra İslam tarihi ve Diyarbakır'ın fethine yönelik konferans verdi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, programa katılımından dolayı Hatipoğlu'na teşekkür ederek, hediye takdim etti.

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Nihat Hatipoğlu, Diyarbakır, Gaziantep, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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