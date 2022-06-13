GİBTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik öğrencileri düzenlenen törenle beyaz önlük giydi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene GİBTÜ Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüncü, Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr.Üyesi Sema İçel ile akademik personel, idari personel ve öğrenci aileleri katıldı.

Prof. Dr. Yüncü, törendeki konuşmasında, öğrencilere ebelik ve hemşirelik mesleğini icra ederken hata yapma şansına sahip olmadıklarını belirterek, hayatları boyunca hep dürüst kalmalarını, insanın yüreğine dokunmalarını istedi.

Dürüstlüğün taşıması güç bir yük olduğu ancak başı hep dik tuttuğu anlatan Yüncü, "Bu önlükler giyildikten sonra tabi ki kirlenebilir, bırakın kirlensin. Yeter ki önlüklerin temsil ettiği vicdani, ahlaki, insani değerleriniz kirlenmesin." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Mehmet Yüncü ve fakülte akademisyenlerince öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.

Programda önlüklerini giyen öğrenciler, ant içti.