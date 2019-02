Gıda Açığı Her Şeyden Önemlidir"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkan Vekili ve Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, "Bu çiftçi, 82 milyona ulaşan ülke nüfusunu, 5 milyonu aşkın sığınmacı, mülteci ve yabancıyı, 45 milyona yakın turisti doyuruyor.

Gamzeli, Çankırı Ziraat Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, genel kurulda delegelerin teveccühü ile yeniden göreve seçildiğini belirtti.



Çiftçilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını ziraat odalarının varlık sebebi olarak gördüklerini vurgulayan Gamzeli, "Çiftçimize hizmet etmek, Hakk'a hizmet etmektir. Bu şiarla hareket ediyor, gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Çiftçimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.



Sorumluluklarının farkında olduklarını dile getiren Gamzeli, şunları kaydetti:



"Bu çiftçi, 82 milyona ulaşan ülke nüfusunu, 5 milyonu aşkın sığınmacı, mülteci ve yabancıyı, 45 milyona yakın turisti doyuruyor. Gıda açığı her şeyden önemlidir. Ürün yoksa ne kadar para verirseniz verin, ithalat da yapamazsınız. Ülkemiz, özellikle Çankırı'mız son yıllarda üst üste tabii afetler yaşadı. Kuraklık çiftçimizi kasıp kavurdu. Zaten tarla başına iki yılda bir ürün alabilen çiftçimiz olağanüstü zor duruma düştü. Bunun mücadelesini her platformda verdik."

