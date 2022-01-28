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Gıda ambalajlarına yönelik yeni mürekkep serisi pazara sunuldu - Son Dakika

Gıda ambalajlarına yönelik yeni mürekkep serisi pazara sunuldu

28.01.2022 12:10
Gıda ambalajlarına yönelik yeni mürekkep serisi pazara sunuldu

Toyo Matbaa Mürekkepleri firması, kağıt, karton ve gıda ambalaj malzemelerinin dış yüzeylerine uygulanabilen, düşük koku ve migrasyon özelliklerine sahip mürekkep serisini pazara sundu.

Toyo Matbaa Mürekkepleri firması, kağıt, karton ve gıda ambalaj malzemelerinin dış yüzeylerine uygulanabilen, düşük koku ve migrasyon özelliklerine sahip mürekkep serisini pazara sundu. Ar-Ge Müdürü Rukiye Kıter, mürekkep serisinin TÜBİTAK tarafından desteklenen proje ile hayata geçirildiğini söyledi.

Toyo Ink Group'a bağlı olan Toyo Matbaa Mürekkepleri firması, 'Yaşayan Canlı Bir Dünya İçin' mottosunu benimseyerek yaşamın her alanında inovatif teknolojileri ile öne çıkmayı hedefliyor. Firma bu doğrultuda gıda güvenliği, insan ve çevre sağlının korunmasına katkı sağlamak çalışmalarını sürdürüyor. Manisa'da bulunan Toyo Matbaa Mürekkepleri Ar-Ge Merkezi'nde İyi Üretim Uygulamaları (GMP) standartlarına uygun şekilde üretilen, kağıt, karton ve gıda ambalaj malzemelerinin dış yüzeylerinde uygulanabilen, düşük koku ve migrasyon özelliklerine sahip LP-9000 TOYO LIFE PREMIUM FOOD LO/ LM sheet-fed ofset mürekkep serisi geliştirildi. Kurutucu içermeyen, penetrasyon yolu ile kuruma sağlayan, bitkisel bazlı ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen hammaddeler ile tasarlanan LP-9000 TOYO LIFE PREMIUM FOOD LO/LM serisinin migrasyon analizleri EU 10/2011 regülasyonuna göre yapılmış olup, ürünün koku ve migrasyon testleri ise, Almanya'da bulunan ISEGA Enstitü'sü tarafından gerçekleştirilip, sertifikalandırıldı. ISEGA Sertifkası'na ek olarak LP-9000 Mürekkep Serisi, EC 1935/2004 ve EC No 2023/2006 regülasyon gerekliliklerini karşıladığı gibi İsviçre Yönetmeliği (Swiss Ordinance - Nestle Guidance Note on Packaging inks) ve EuPIA İlkeleri (EuPIA Exclusion Policy for Printing Inks and Related Products) kapsamında ulusal ve uluslararası tüm regülasyon gerekliliklerini de karşılıyor.

'TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENİYOR'

Toyo Matbaa Mürekkepleri Ofset Ar-Ge Müdürü Rukiye Kıter, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlı'ğı tarafından tescillenen Ar-Ge Merkezimizde Avrupa normlarına uygun olarak geliştirilen LP-9000 TOYO LIFE PREMIUM FOOD LO/ LM serisi, TÜBİTAK tarafından desteklenen proje ile hayata geçirilmiştir. Pazara sunmuş olduğumuz mürekkep serimiz ile başta Türkiye olmak üzere Avrupa Birliği dahil tüm pazarlarda yer alacaktır" ifadelerini kullandı.

Ofset Ar-Ge Merkezi Uzmanı Melis Türkyener Çelebi ise, matbaalarda Pantone ve spot renklerin hazırlanmasına olanak sağlayacak renk pastaları ve veritabanı yazılım sisteminin de, Toyo Matbaa Mürekkepleri Ofset Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirildiğini kaydetti.


Gıda ambalajlarına yönelik yeni mürekkep serisi pazara sunuldu
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Araştırma Geliştirme, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Gıda ambalajlarına yönelik yeni mürekkep serisi pazara sunuldu - Son Dakika
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