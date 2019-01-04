“Gıda ambalajlarında şeker uyarısı yapılsın”
7 dakika önce
CHP, hazır ambalajlı gıdaların ambalajlarında, anlaşılabilir ve görülebilir şekilde, gıdada kullanılan şekerin miktarı ile elde ediliş kaynağının belirtilmesi için yasa teklifi verdi.
CHP, hazır ambalajlı gıdaların ambalajlarında, anlaşılabilir ve görülebilir şekilde, gıdada kullanılan şekerin miktarı ile elde ediliş kaynağının belirtilmesi için yasa teklifi verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:05
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