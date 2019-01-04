“Gıda ambalajlarında şeker uyarısı yapılsın”

CHP, hazır ambalajlı gıdaların ambalajlarında, anlaşılabilir ve görülebilir şekilde, gıdada kullanılan şekerin miktarı ile elde ediliş kaynağının belirtilmesi için yasa teklifi verdi.

CHP, hazır ambalajlı gıdaların ambalajlarında, anlaşılabilir ve görülebilir şekilde, gıdada kullanılan şekerin miktarı ile elde ediliş kaynağının belirtilmesi için yasa teklifi verdi.

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