Son Dakika Haberleri: “Gıda ambalajlarında şeker uyarısı yapılsın”

“Gıda ambalajlarında şeker uyarısı yapılsın”

7 dakika önce

CHP, hazır ambalajlı gıdaların ambalajlarında, anlaşılabilir ve görülebilir şekilde, gıdada kullanılan şekerin miktarı ile elde ediliş kaynağının belirtilmesi için yasa teklifi verdi.

“Gıda ambalajlarında şeker uyarısı yapılsın”, System.String[]
CHP, hazır ambalajlı gıdaların ambalajlarında, anlaşılabilir ve görülebilir şekilde, gıdada kullanılan şekerin miktarı ile elde ediliş kaynağının belirtilmesi için yasa teklifi verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:05 

Ekonomi
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