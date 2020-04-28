Gıda Aydınlatma Platformu sirke hilesine dikkat çekti - Son Dakika

Gıda Aydınlatma Platformu, koronavirüs (kovid-19) salgını sonrasında hijyenik amaçlı kullanımı artan sirkede yapılan hileye dikkat çekti. Doğal fermantasyon yerine kimyasallar ile üretilen sahte sirkelerin piyasada dolaştığı belirtilen açıklamada, hileli sirkelerin tüketici sağlığı için tehdit oluşturduğu ifade edildi.



Son yıllarda mutfağımızda sebze ve meyvelerin temizliğine yönelik yeni bir yer edinen sirke, tarım ürünlerinin mayalanması sonucu elde edilen bir gıda. Sirkenin tipik bileşeni, fermantasyon da dediğimiz mayalanma sürecinde oluşan asetik asit adlı doğal bir madde. Bu madde hem salatalarda, çorbalarda aranan ekşi tadı sağlıyor, hem de çiğ tüketilen sebze ve meyvelerde bulunabilecek istenmeyen mikroorganizmaları temizlediği biliniyor.



Fırsatçıların son vurgunu: sahte sirke



Sirke, bu hijyen sağlama özelliği nedeniyle yeni koronavirüs salgını sırasında oldukça revaçta. Diğer yandan, sirke üretiminde kullanılan ham maddeler son dönemde giderek daha zor temin edilebiliyor. Sirke üretiminin maliyeti de hiç olmadığı kadar yükseldi. Bu durumu fırsat gören sahtecilerin son girişimi taklit sirke oldu. Gıda ve beslenme konularında topluma bilgi sağlama amacıyla kurulmuş olan Gıda Aydınlatma Platformu sahte sirke konusuna dikkat çeken bir açıklama yaptı.



"Belirli kriterlere uymayan maddeler insan sağlığını tehlikeye atabilir"



Platform açıklamasında son günlerde piyasada dolaşmaya başlayan sahte sirkelerin; kimya endüstrisi için üretilen, gıdalarda kullanıma uygun olmayan asetik asidin suyla seyreltilerek üretildiğine dikkat çekildi. Gıda ve içecek üretiminde kullanılan her bileşenin uluslararası kabul görmüş bazı saflık ve hijyen kriterlerini karşılaması gerektiği belirtilen açıklamada, bu kriterlere uymayan bileşenlerin insan sağlığını tehlikeye atabileceği ifade edildi.



"Etiketsiz, markasız, aşırı ucuz ürünlere dikkat"



Gıda Aydınlatma Platformu sahte sirkenin gerçeğinden ayırt edilmesinin zor olduğunu, sirke adı altında satılan hileli maddeye küçük miktarda doğal sirke eklenmesi durumunda bile laboratuvar testlerinin yanıltılabildiğini açıkladı. Sahte sirkeyi belirlemek için karbon izotop yöntemi gibi gelişmiş testlerin uygulanması gerektiği ifade edilen açıklamada, tüketicilerin sirke adı altında satılan etiketsiz, markasız ve şaşırtıcı derecede ucuz ürünlere karşı dikkatli olmaları önerildi. - İSTANBUL