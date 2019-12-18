Gıda Bankası yeni yerinde hizmet vermeye başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gıda Bankası yeni yerinde hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Gıda Bankası yeni yerinde hizmet vermeye başladı

6 saat önce

Beylikdüzü Belediyesi ve El Ele Yaşam Derneği işbirliği ile ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunan Gıda Bankası, Yakuplu'daki yeni yerine taşındı.

Gıda Bankası yeni yerinde hizmet vermeye başladı, System.String[]

Beylikdüzü Belediyesi ve El Ele Yaşam Derneği işbirliği ile ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunan Gıda Bankası, Yakuplu'daki yeni yerine taşındı. Vatandaşlara daha donanımlı ve kaliteli hizmet verebilmek için yeri değişen Gıda Bankası, yeni adresinde de ihtiyaç sahibi ailelerin destekçisi olmaya devam ediyor.


Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile El Ele Yaşam Derneği'nin işbirliğiyle 2015 yılında açılan ve açıldığı günden bu yana, ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik malzemesi desteğini sürdüren Gıda Bankası, yeni yerine taşındı. Yakuplu Mahallesi, Lalezar Sokak'ta bulunan yeni yerinde, metrekare olarak daha büyük bir alanda hizmet vermeye başlayan Gıda Bankası, ihtiyaç sahibi ailelere, hafta içi, 08.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olan ve daha önce Yakuplu Mahallesi'ndeki Büşra Virdil Sağlık Dayanışma ve Takip Merkezi'nin yanında, 240 metrekarelik bir alanda hizmet veren Gıda Bankası, ihtiyaç sahibi ailelere Yakuplu Mahallesi, Lalezar Sokak, No: 4/1 adresindeki 450 metrekarelik yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Ayda bin 500 ihtiyaç sahibi ailenin faydalandığı Gıda Bankası, artık daha merkezi daha geniş ve daha donanımlı bir alanda hizmet verecek.


"Yardımlarımıza aralıksız devam edeceğiz"


Gıda Bankası'nın yeni yerinin hem vatandaşlar hem bağışçılar açısından daha erişilebilir olduğuna dikkat çeken Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba "Biz, Beylikdüzü'nde kocaman bir aileyiz. Bu ailenin her bir ferdinin mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi bizim için çok önemli. Gıda Bankası ile ayda bin 500 ihtiyaç sahibi ailenin bütçesine destek oluyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü uzmanlarımızın sosyal inceleme ile belirlediği ihtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanındayız ve yardımlarımıza aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu.


"Yerimizin büyümesiyle ürün yelpazemiz de genişledi"


El Ele Yaşam Derneği Başkanı Elif Nejla Türkoğlu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bekleme alanının daha geniş olması da alışveriş sırasının kendisine gelmesini bekleyen vatandaşlarımıza konforlu bir ortam sunuyor. Ulaşım açısından daha merkezi bir yere taşınmamız ise bağışların Gıda Bankası'na daha kolay ulaşmasına, ürün sevkiyatının daha uygun yapılabilmesine olanak sağladı. Ayrıca, Gıda Bankası'nın yerinin büyümesiyle birlikte ürün yelpazemiz de genişledi" şeklinde konuştu. Türkoğlu, sözlerini, yardımlaşma ve dayanışma bilinciyle hareket ederek Gıda Bankası'na destek olan bireysel ve kurumsal bağışçılara ve Beylikdüzü Belediyesi'ne teşekkür ederek noktaladı. - İSTANBUL

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Yakuplu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
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