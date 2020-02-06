Gıda bankasına hingel bağışlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gıda bankasına hingel bağışlandı - Son Dakika

Gıda bankasına hingel bağışlandı

6 saat önce

İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Sivas Belediyesi Bünyesinde ki Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankasına hingel bağışlandı.

Gıda bankasına hingel bağışlandı, System.String[]

İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Sivas Belediyesi Bünyesinde ki Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankasına hingel bağışlandı.


Sivas'ta gıda sektörü üzerine faaliyet gösteren bir firma, Hayat Ağacı Derneği'ne bin paket Patatesli Hingel bağışladı. Sivas'a özgü geleneksel yemek çeşitlerinden biri olan Patatesli Hingel, 500'er gram paketler halinde Hayat Ağacı Derneği'ne teslim edildi.


Gıda Bankasında bulunan soğuk deposunda muhafaza edilerek, Hayat Ağacı Derneği'nden yardım almaya uygun görülen ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. - SİVAS

Sivas Belediyesi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
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