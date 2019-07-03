Son Dakika Haberleri: “Gıda bolluğu enflasyonu düşürdü”
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“Gıda bolluğu enflasyonu düşürdü”

1 saat önce

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, geçen ay "Enflasyona tarla freni" başlığıyla yaptıkları açıklamanın gerçekleşmeye başlamasını memnuniyetle izlediklerini söyledi.

“Gıda bolluğu enflasyonu düşürdü”, System.String[]
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, geçen ay "Enflasyona tarla freni" başlığıyla yaptıkları açıklamanın gerçekleşmeye başlamasını memnuniyetle izlediklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:37 
Bursa, Ekonomi
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