“Gıda bolluğu enflasyonu düşürdü”
1 saat önce
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, geçen ay "Enflasyona tarla freni" başlığıyla yaptıkları açıklamanın gerçekleşmeye başlamasını memnuniyetle izlediklerini söyledi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:37
Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, geçen ay "Enflasyona tarla freni" başlığıyla yaptıkları açıklamanın gerçekleşmeye başlamasını memnuniyetle izlediklerini söyledi.
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