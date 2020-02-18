Gıda denetim seferberliği Bilecik'te de başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gıda denetim seferberliği Bilecik'te de başladı - Son Dakika

Gıda denetim seferberliği Bilecik'te de başladı

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı 81 il ve ilçelerde eş zamanlı, 6 gün sürecek olan gıda denetim seferberliği başlatırken, denetimlere Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da bizzat katıldı.

Gıda denetim seferberliği Bilecik'te de başladı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı 81 il ve ilçelerde eş zamanlı, 6 gün sürecek olan gıda denetim seferberliği başlatırken, denetimlere Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da bizzat katıldı.


Gıda güvenliğini sağlamak ve farkındalığını arttırmak amacıyla hafta boyunca sürecek seferberlikte ilk olarak, süt ve süt ürünleri ile takviye edici gıda üretimi yapan iş yerleri denetlendi.


Bilecik'te yapılan denetimlere bizzat katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Sayın bakanımızın talimatı doğrultusunda başlatılan gıda denetimleri bugünden itibaren 6 gün devam edecek. İlçeler dahil gerçekleştirilecek denetimler ürün bazlı olacak. Denetimlerde, her gün bir ürüne odaklanılacak. Süt ve süt ürünlerinden başlayacak denetimlerde, et ve süt ürünleri gibi halkın en çok tükettiği ürünler öne çıkacak. Bu kapsamda, arıcılık ürünleri, bitkisel yağ ve margarinler, baharatlar, çaylar, takviye edici gıdalar gibi ürünler art arda denetlenecek. Bu kapsamda, üretim yerleri yanında toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler de yapılacak. Denetimler, ilimizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla büyük bir titizlikle yürütülecek" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den 15 bin kişiye istihdam müjdesi
AK Partili Bülent Turan, gezi davasındaki beraat kararlarını değerlendirdi Son dakika: Manisa'da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Kavala için verilen beraat kararına itiraz edecek

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 20:12:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gıda denetim seferberliği Bilecik'te de başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]