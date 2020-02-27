Gıda denetim seferberliği kapsamında Sakarya'da 903 gıda işletmesi denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gıda denetim seferberliği kapsamında Sakarya'da 903 gıda işletmesi denetlendi - Son Dakika

Gıda denetim seferberliği kapsamında Sakarya'da 903 gıda işletmesi denetlendi

6 saat önce

Türkiye genelinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan gıda denetim seferberliği kapsamında Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 6 gün içerisinde 903 gıda işletmesi denetlendi.

Gıda denetim seferberliği kapsamında Sakarya'da 903 gıda işletmesi denetlendi, System.String[]

Türkiye genelinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan gıda denetim seferberliği kapsamında Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 6 gün içerisinde 903 gıda işletmesi denetlendi.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 17 Şubat tarihi itibariyle tüm yurt genelinde gıda işletmelerine yönelik gıda denetim seferberliği başlatıldı. Eş zamanlı olarak 81 ilde yürütülen seferberlik kapsamında süt ve süt ürünleri, et ve et üreten işyerleri, ekmek ve unlu mamul üreten işletmeler, kasap, şarküteri, market büfe vb. işyerleri, okul kantin ve yemekhaneleri ile lokanta, restoran, fast food gibi toplu tüketim yerlerinde denetimler gerçekleştirildi. Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 17-22 Şubat tarihlerinde denetim seferberliği kapsamında gerçekleştirilen denetlemelerde ise toplam 903 gıda işletmesi denetlendi. - SAKARYA

Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:36 Kaynak: İHA
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