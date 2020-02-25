Gıda denetim seferberliğinde 6 günde 82 bin 623 işletme denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gıda denetim seferberliğinde 6 günde 82 bin 623 işletme denetlendi - Son Dakika

Gıda denetim seferberliğinde 6 günde 82 bin 623 işletme denetlendi

6 saat önce

Ankara'da 6 gün süren seferberlik kapsamında 82 bin 623 işletme denetimden geçti.

Gıda denetim seferberliğinde 6 günde 82 bin 623 işletme denetlendi, System.String[]

Ankara'da 6 gün süren seferberlik kapsamında 82 bin 623 işletme denetimden geçti.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 17 Şubat tarihinde ikincisi başlattığı 6 gün süren seferberlik kapsamında 82 bin 623 işletme denetimden geçti.


7 binden fazla denetçi ile gerçekleştirilen ikinci seferberlik kapsamında 82 bin 623 işletme denetimden geçti. Eş zamanlı olarak 81 ilde yürütülen denetimlerle gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri ile okul kantin ve yemekhaneleri denetime tabi tutuldu.


4 bin 275 işletmede olumsuzluk tespit edildi


Vatandaşların gıda güvenliği hususunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında Alo 174 Gıda Hattını aramaları gerektiğinin altını çizen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İkincisini tamamladığımız gıda denetim seferberliği kapsamında 5 kategoride ürün bazlı olarak denetimlerimizi yaptık. Bu bağlamda denetlediğimiz 82 bin 623 işletmenin 4 bin 275 adedinde olumsuzluk tespit edildi. Yine bu denetimlerde 695 numune alındı. Olumsuzluk tespit ettiğimiz işletmelere gereken cezai yaptırımları uyguladık" diye konuştu.


Denetimler sürecek


Bu seferberliğin tamamlanması dolayısıyla kimsenin artık denetim yapılmayacak gibi bir düşünceye kapılmaması gerektiğine vurgu yapan Bakan Pakdemirli "Ekiplerimiz her zaman alanda olacaklar ve bu denetimlerini sürdürecekler. Vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşması için var gücümüzle çalışacağız. Gıda da sahtekarlığa asla izin vermeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yıl boyunca rutin olarak denetimden geçirilen gıda işletmelerine yönelik denetim seferberliğinin ilki Bakan Pakdemirli'nin talimatlarıyla 25 Kasım 2019 tarihinde başlatılmıştı. 6 gün süren bu denetim seferberliğinde 72 bin 783 işletme denetimden geçmişti. - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:18 Kaynak: İHA
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