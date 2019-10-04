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Gıda denetimcilerine darp iddiası

45 dakika önce

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevilileri, denetim sırasında Turgutlu Fırıncılar Odası Başkanı Şahin Ek tarafından darp edildikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Gıda denetimcilerine darp iddiası, System.String[]

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevilileri, denetim sırasında Turgutlu Fırıncılar Odası Başkanı Şahin Ek tarafından darp edildikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde toplanan Türk Tarım Orman Sen üyeleri basın açıklaması yaptı.

Sendikanın Manisa Şube Başkanı Ali Tekin, Alo Gıda 174 şikayet hattına gelen ihbar üzerine gıda mühendisleri Uğur Ağca ve Arzu Çivril'in, Turgutlu Fırıncılar Odası Başkanı Şahin Ek ve oğluna ait iş yerine gittikleri bilgisini verdi.

Tekin, denetim yaptıktan sonra tutanak tanzim eden Ağca ve Çivril'in iş yeri sahibinin hakaretine uğradıklarını ve darp edildiklerini iddia etti.

Görevlilerin, Şahin Ek ve oğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğu bilgisini veren Tekin, "Bu saldırı aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılan bir saldırıdır. Bu olay neticesinde savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu, hukuki süreçte her türlü desteği vereceğimizi, sonuna kadar arkadaşlarımızın ve bütün çalışanların yanında olacağımızı bildiririz." dedi.

Turgutlu Fırıncılar Odası Başkanı Şahin Ek ise yaptığı basın açıklamasında gıda denetçilerini darp iddiasının gerçek olmadığını öne sürerek kendisinin ve oğlunun hakaretlere maruz kaldığını iddia etti.

İş yerine gelen denetçilere her zaman yardımcı olmaya çalıştıklarını vurgulayan Ek, haksız yere para cezası ile karşılaştıklarını savundu.

Ek, istihdam sağlayan, vergisini ödeyen insanlar olduklarını ifade ederek, denetçilerin hakaretlerine uğradıklarını iddia etti.

Konunun yargıya intikal ettiğini söyleyen Ek, "Bir devlet memuruna verilen yetki esnafına hakaret etmek değil, gerekli denetimleri yapmaktır." ifadelerini kullandı.

Turgutlu, Çivril, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:20 Kaynak: AA
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