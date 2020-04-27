Gıda denetiminde ceza yağdı - Son Dakika

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Gaziantep'te yapılan denetimlerde 4 ay içerisinde 877 bin 291 TL ceza kesildi



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Covid-19 salgını ile mücadele programı kapsamında yaptığı denetimlerde şu ana kadar yaptığı 7 bin 618 iş yeri denetiminde 877 bin 291 lira cezai işlem uyguladı. Salgınla mücadele programı kapsamında tüketici menfaatlerinin en üst düzeyde korunması amacıyla, gıda işletmelerine yönelik kontrol ve denetimlerine büyük bir hassasiyet ve özveri ile devam eden gıda denetim ekipleri, bugün de Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan'ın koordinesinde uygulamalarını sürdürdü. Karayılan koordinesindeki 15 ekip, yoğunluğun fazla olduğu marketler ve fırınlar başta olmak üzere toplam 148 işletmeyi denetledi. Yapılan denetimlerde 2 işletmeye tarihi geçmiş ürünler, eksik ekmek gramajı ve işletme kayıt belgesi olmadan faaliyet gösterdikleri tespit edilerek, toplamda 47 bin 500 TL idari para cezası kesildi.



Anons yaparak markette satışı durdurdular



Denetim yapılan bir markette küflenmiş, tarihi geçmiş ürünlerin bulunması üzerine ekipler anons yaparak satışı durdurdu. Markete zabıta ve polis çağrılarak tarihi geçmiş her ürün için cezai işlem uygulandı.



"2020 yılının ilk 4 ayında 877 bin 291 lira cezai işlem uygulandı"



Öte yandan il genelinde 2020 yılı içerisinde gıda işletmelerine yönelik 7 bin 618 denetim yapılırken, denetimler sonucunda gıda güvenliğini sağlayamayan 67 işletmeye toplam 877 bin 291 TL idari para cezası uygulandı. Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, bir fırın denetiminde gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının üreticinin de tüketicinin de hakkını savunmak olduğunu belirtti. Karayılan, kul hakkına dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bize de düşen görev bu tür denetimleri yapıp eksiklikleri ve hataları gidermektir. İnşallah buradan bir ders çıkartırlar ve bundan sonraki iş ve işlevlerinde daha da dikkat ederler. Bizim amacımız destek çıkmak, esnafımız ile birlikte el ele olmak ama diğer taraftan üretici olduğumuz gibi tüketiciyiz de bunun için tüketicinin de hakkını korumak zorundayız. Burada da tüketicinin hakkına bir yanlışlık olduğu için cezai işlem uyguluyoruz" dedi. - GAZİANTEP