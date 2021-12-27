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Gıda denetimleri sürüyor - Son Dakika

Gıda denetimleri sürüyor

27.12.2021 12:10
Gıda denetimleri sürüyor

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Denetim Personeli, yılbaşına sayılı günler kala vatandaşın sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için işyeri ve işletmelerdeki denetimleri sürdürüyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Denetim Personeli, yılbaşına sayılı günler kala vatandaşın sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için işyeri ve işletmelerdeki denetimleri sürdürüyor.

Yılbaşı öncesi gıda denetimleri devam ediyor. Vatandaşın yılbaşında güvenli gıda ve ürünlere ulaşılması için Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Denetim Personeli, başta alkollü içeceklerin satıldığı ve tüketildiği mekanlar olmak üzere tüm üretim, satış ve toplu tüketim işletmeleri mercek altına aldı.

İl Genelinde ve İlçe Müdürlükleri kontrol görevlileri tarafından yılbaşı öncesi gıda yerleri tek tek denetleniyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kuru yemiş, şekerleme, pastane ve alkollü-alkolsüz ürünlerde yapılan denetimler, gıda güvenliği esas alınarak yapılmakta olup halkımızın güvenli ve mevzuata uygun şartlarda üretilmiş ve satışı yapılan gıdalara ulaşımı için aralıksız devam etmektedir" denildi. - TEKİRDAĞ

Gıda denetimleri sürüyor
Gıda denetimleri sürüyor

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Tekirdağ, Yılbaşı, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gıda denetimleri sürüyor - Son Dakika


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