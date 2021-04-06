Gıda denetimleri yılın ilk üç ayında hedeflenen sayıya ulaşıldı - Son Dakika

Gıda denetimleri yılın ilk üç ayında hedeflenen sayıya ulaşıldı

06.04.2021 10:40
Gıda denetimleri yılın ilk üç ayında hedeflenen sayıya ulaşıldı, System.String[]

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, yılın ilk 3 ayında gıda denetimlerimde hedeflenen sayıya ulaştıklarını söyledi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, yılın ilk 3 ayında gıda denetimlerimde hedeflenen sayıya ulaştıklarını söyledi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü sosyal tesisler toplantı salonunda İl Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında gıda denetimlerin 2020 yılının değerlendirmesi ve 2021 yılında yapılacak olan denetimler ele alındı. Toplantı sonra bir değerlendirme yapan İl Müdürü Yoldaş, "Bilecik Valiliği koordinatörlüğünde 'Tematik Denetim Planı' kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetim modeli ile ilimiz merkez ve 7 ilçemizdeki gıda işletmelerinin aralıksız yürütülmektedir. Yapılan kontrollerde İl Müdürlüğümüzce maske, mesafe ve temizlik hususlarında işletme yetkililerine gerekli bilgilendirme ve uyarılarımızı yapmaktayız. Ayrıca Bakanlığımız tarafından belirlenen 2021 yılının ilk üç aylık dönemindeki hedeflenen gıda denetim sayılarına da ulaşmış bulunmaktayız. İl ve ilçe müdürlüklerimiz olarak halk sağlığı ve gıda güvenirliği konusunda gösterdikleri hassasiyet için gıda kontrolörlerine teşekkür ederek gayretli çalışmaların devamını temenni ettiğimi belirtmek isterim. Müdürlüğümüz tarafından il genelinde halkımızın güvenilir gıdaya ulaşımı açısından gıda denetimleri titizlikle devam etmektedir. Bu kapsamda numuneler alınarak mevzuata uygunluğu kontrol edilmektedir" dedi

Toplantı AYRICA ilçelerde yapılan gıda denetimlerindeki uygulama birlikteliğinin sağlanması ve Gıda Güvenirliği Sistemi ve ALO 174 Sistemiyle ilgili bilgiler paylaşılmasıyla son buldu. - BİLECİK

Gıda denetimleri yılın ilk üç ayında hedeflenen sayıya ulaşıldı
Gıda denetimleri yılın ilk üç ayında hedeflenen sayıya ulaşıldı
Gıda denetimleri yılın ilk üç ayında hedeflenen sayıya ulaşıldı

Bilecik Valiliği, Bilecik, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gıda denetimleri yılın ilk üç ayında hedeflenen sayıya ulaşıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşı olmak orucu bozmaz Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşı olmak orucu bozmaz Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama Bahçeli, Montrö bildirisini imzalayanlara Bahçeli, Montrö bildirisini imzalayanlara "zevzek" diyen Akşener'e yüklendi: Bunu demek su katılmamış zevzekliktir Suudi Arabistan'dan yeni karar: Yalnızca aşı olmuş ya da korona geçirmiş kişiler umre ziyareti yapabilecek Suudi Arabistan'dan yeni karar: Yalnızca aşı olmuş ya da korona geçirmiş kişiler umre ziyareti yapabilecek Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz
Maçta Samatta'ya öfkelenen Caner, arkadaşına sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu Maçta Samatta'ya öfkelenen Caner, arkadaşına sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu         
11:34
Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi         
11:22
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak         
11:11
Peş peşe kötü sonuçlar alan Galatasaray'a, Yönetim'den sert cezalar geldi, teknik ekip de bundan nasibini aldı Peş peşe kötü sonuçlar alan Galatasaray'a, Yönetim'den sert cezalar geldi, teknik ekip de bundan nasibini aldı         
11:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı         
10:55
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Sosyal medya videosu buluşturdu! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Sosyal medya videosu buluşturdu! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu         
09:07
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları yarın yürürlüğe girecek! Hedefte Savunma Sanayii Başkanlığı var ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları yarın yürürlüğe girecek! Hedefte Savunma Sanayii Başkanlığı var         
03:33
Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş         
22:40
Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi         
22:12
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor         
20:45
Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı         
17:41
Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı         
16:34
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok         
16:17
Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 11:47:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gıda denetimleri yılın ilk üç ayında hedeflenen sayıya ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei