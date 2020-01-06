Gıda enflasyonu Aralık'ta yukarı yönlü bir seyir izledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gıda enflasyonu Aralık'ta yukarı yönlü bir seyir izledi - Son Dakika Ekonomi

Gıda enflasyonu Aralık'ta yukarı yönlü bir seyir izledi

7 saat önce

Merkez Bankası, Aralık ayında gıda enflasyonunun, hem işlenmemiş hem de işlenmiş alt kalemlerinde yukarı yönlü bir seyir izlediğine, temel mal grubu yıllık enflasyonunun da, "maliyet unsurlarının yanında bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük bazın da etkisiyle" yükseldiğine dikkat çekti.

Gıda enflasyonu Aralık'ta yukarı yönlü bir seyir izledi, System.String[]

Merkez Bankası, Aralık ayında gıda enflasyonunun, hem işlenmemiş hem de işlenmiş alt kalemlerinde yukarı yönlü bir seyir izlediğine, temel mal grubu yıllık enflasyonunun da, "maliyet unsurlarının yanında bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük bazın da etkisiyle" yükseldiğine dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 0. 74 arttı ve 2019 yıllık enflasyon yüzde 11.84 ile çift hanede gerçekleşti. Tüketici fiyatları, 2018 yılı Aralık ayında aylık bazda yüzde 0.40 düşmüş ve yıllık enflasyon yüzde 20.30 olarak gerçekleşmişti. Tüketici fiyatları Aralık ayında 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 15.18 oldu.Merkez Bankası Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunda, "Bu dönemde yıllık enflasyon, hizmet grubunda sınırlı olmakla birlikte, alt gruplar genelinde yükselmiştir. En belirgin artış enerji enflasyonunda izlenirken, bu gelişmede bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkisi öne çıktı" denildi.


Merkez Bankası, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'un ardından İzmir'de de simide zam yapılması istendi
Milli Stinger ile TSK'nın envanteri güçlenecek Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi

Son Dakika Haberleri
17:32 Doğuş Holding, duayenini uğurladı - Son Dakika Ekonomi
17:30 "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Hızlandırıcı Vakıf Senedi İmza Töreni" - Son Dakika Ekonomi
17:29 PİYASALAR-BİST100'de kayıplar yüzde 2.0'yi aştı, dolar 5.97 lirada - Son Dakika Ekonomi
17:29 Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi
17:18 Sayısal takograf uygulaması zorunluluğu süresi uzatıldı - Son Dakika Ekonomi
17:01 İstanbul'un ardından İzmir'de de simide zam yapılması istendi - Son Dakika Ekonomi
16:26 Milli Stinger ile TSK'nın envanteri güçlenecek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 17:39:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gıda enflasyonu Aralık'ta yukarı yönlü bir seyir izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]