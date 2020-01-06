Gıda enflasyonu Aralık'ta yukarı yönlü bir seyir izledi (2)

Aralık ayında gıda enflasyonunun, hem işlenmemiş hem de işlenmiş alt kalemlerinde yukarı yönlü bir seyir izlediğine, temel mal grubu yıllık enflasyonunun da, "maliyet unsurlarının yanında bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük bazın da etkisiyle" yükseldiğine dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 0. 74 arttı ve 2019 yıllık enflasyon yüzde 11.84 ile çift hanede gerçekleşti. Tüketici fiyatları, 2018 yılı Aralık ayında aylık bazda yüzde 0.40 düşmüş ve yıllık enflasyon yüzde 20.30 olarak gerçekleşmişti. Tüketici fiyatları Aralık ayında 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 15.18 oldu.

Merkez Bankası Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunda, "Bu dönemde yıllık enflasyon, hizmet grubunda sınırlı olmakla birlikte, alt gruplar genelinde yükseldi. En belirgin artış enerji enflasyonunda izlenirken, bu gelişmede bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkisi öne çıktı" denildi ve şu saptamalara yer verildi:

"Hizmet fiyatları Aralık ayında yüzde 0.37 arttı, grup yıllık enflasyonu 0.14 puan yükselerek yüzde 12.30 oldu. Bu dönemde yıllık enflasyon haberleşme ve diğer hizmetler gruplarında bir miktar yükselirken, ulaştırma hizmetlerinde gerilemiş, lokanta-otel ve kira gruplarında ise yataya yakın seyretti.

"Haberleşme hizmetleri fiyat artışında telefon görüşme ve internet ücretlerinin etkisi gözlenirken, diğer hizmetler grubunda ev içi hizmetler, ev aletlerinin onarımı ve dişçilik ücreti alt kalemlerindeki fiyat gelişmeleri öne çıktı. Aralık ayında lokanta-otel grubunda yemek hizmetleri fiyatları artarken, konaklama hizmetleri fiyatlarında düşüş gözlendi.

"Temel mal grubu yıllık enflasyonu bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük bazın da etkisiyle Aralık ayında 0.91 puan artarak yüzde 7.48 oldu.

"Bu dönemde yıllık enflasyon giyim ve dayanıklı mal gruplarında yükselirken, diğer temel mallar grubunda bir miktar geriledi.

"Dayanıklı mal grubu fiyatları Türk lirasında kaydedilen değer kaybının da etkisiyle yüzde 0.52 yükseldi. Bu grupta, otomobil fiyatlarındaki yüzde 0.99 artış öne çıktı.

"Giyim ve ayakkabı grubu fiyatları Aralık ayında mevsimsel ortalamalarının altında bir düşüş gösterse de, bu grupta yıllık enflasyon yüzde 4.32 ile düşük bir seviyede gerçekleşti.

"Enerji fiyatları Aralık ayında yüzde 0.16 ile sınırlı bir oranda arttı. Bu gelişmede, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve yakın dönem döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak tüp gaz ve akaryakıt fiyatlarında (sırasıyla yüzde 1.14 ve yüzde 0.37) gerçekleşen artışlar belirleyici oldu.

"Bu dönemde, akaryakıt ürünlerinde eşel mobil uygulaması ve şebeke suyu fiyatlarında gözlenen gerileme enerji fiyatlarında daha olumsuz bir görünümü sınırladı. Böylelikle, enerji fiyatlarındaki sınırlı yükselişe karşın, baz etkisiyle enerji yıllık enflasyonu 3.64 puan artarak yüzde 10.98 oldu.

"Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu Aralık ayında 2.00 puan artarak yüzde 10.89 oldu. Bu gelişmede hem işlenmiş hem de işlenmemiş gıda fiyatlarının etkisi hissedilirken, işlenmiş gıda grubundaki artış daha belirgin oldu.

"Yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada yüzde 6.10'a, işlenmiş gıdada ise yüzde 15.39'a yükseldi. İşlenmiş gıdada aylık fiyat artışı yüzde 2.05 ile oldukça belirginleşdi. Bu gelişmede, çiğ süt alım fiyatlarındaki gelişmelere istinaden, süt ürünleri fiyatlarında kaydedilen artışlar belirleyici oldu.

"Ekmek-tahıl fiyatlarında son aylarda görülen artış eğilimi bu dönemde devam etti. Aralık ayında taze meyve-sebze grubunda sebze fiyatları arttı, grup yıllık enflasyonu 1.57 puan yükselerek yılı yüzde 2.94 ile görece düşük bir seviyede tamamladı.

"Diğer işlenmemiş gıda grubunda ise süt, yumurta ve beyaz et fiyatlarındaki yükselişler dikkat çekti. Bu gelişmelerle, taze meyve-sebze dışı gıda grubunda yıllık enflasyon yüzde 12,61 seviyesine yükseldi."

- İstanbul