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Gıda enflasyonu daha şimdiden 2020'yi geçti - Son Dakika

Gıda enflasyonu daha şimdiden 2020'yi geçti

31.08.2021 12:27
Gıda enflasyonu daha şimdiden 2020'yi geçti, System.String[]

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, gıda fiyatlarındaki artış oranlarını açıkladı.

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, gıda fiyatlarındaki artış oranlarını açıkladı. Ocak ayından bu yana gıda fiyatlarındaki artışı "tencere enflasyonu" adı ile açıkladıklarını belirten BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, ağustos ayında gıda fiyatlarının temmuz ayına göre yüzde 4.91 oranında arttığını söyledi. Gıdadaki artışın son 8 aylık dönemde ise 24.42 olduğunu bildiren Dönmez, "Bu rakamlar BUYSAD üyelerinin hammadde tedarikleri sonrasında ortaya çıkan ortalama rakamlardır" dedi.

Başkan Dönmez, 2020 yılındaki resmi rakamlara göre bir yıllık gıda enflasyonunun yüzde 20 civarında olduğunu da hatırlattı. Tarla ürünlerinin pazara çıkarıldığı, sebze ve meyvenin daha bol olduğu yaz aylarında gıda fiyatlarının genelde eksi çıktığının altını çizen Başkan Coşkun Dönmez, bu yıl dünya genelinde ve Türkiye'de yaşanan kuraklık, sel, dolu ve orman yangınları gibi felaketler nedeniyle tarlardan beklenen ucuzluğun pazar ve market fiyatlarına yansıyamadığını söyledi. Kuraklık sebebiyle bakliyatta da ucuzlama olmadığını, hatta eylül ayında zam beklentisi olduğunu vurgulayan Başkan Dönmez, piliç eti fiyatının da aşırı yükseldiğini belirterek, "Mangal sezonu olunca piliç etinin fiyatı kırmızı ete yaklaştı. Yaşanan felaketler sebebiyle gıda fiyatları dünyanın her yerinde yükseldi. Buna ilave olarak ülkemizde döviz fiyatlarındaki artışın yol açtığı bir durum söz konusu oldu. Çiftçilerin kullandığı gübre, zirai mücadele ilaçları, mazot fiyatları da yüksek olunca bunlara kuraklık, sel, yangın felaketleri de eklenince, tarladan beklediğimiz ucuzluk yaşanmadı. Bu yılın sekiz ayı geride kalırken, gıda fiyatlarındaki artış yüzde 25'lere dayandı. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız" dedi.

Coşkun Dönmez, genel enflasyon içinde önemli bir paya sahip olan gıda enflasyonundaki hızlı artışın, temel hammaddesi gıda olan hazır yemek sektörünü derinden etkilediğini bir kez daha vurguladı. Bu yüzden yemek fiyatlarındaki güncellemeleri ilk önce bir yıldan 6 aya, daha sonra 3 aya çektiklerini hatırlatan Başkan Coşkun Dönmez, "Gıda enflasyonunun genel enflasyondan yüksek çıkması sebebiyle yaşadığımız sıkıntı çok arttı. Birlikte çalıştığımız firmalara fiyat artışlarını yansıtmak zorunda kalıyoruz. Bu durum maalesef sadece sektördeki firmaları değil, bu sektörle bağlantılı (uabrikalar, düğün salonları, okullar, ofisler) tüm kesimleri olumsuz etkiliyor. Ama her ay artan hammadde fiyatları karşında yapabileceğimiz başka bir şey yok. Çaresiz olarak hammaddeye gelen artışları fiyatlarımıza yansıtmak zorundayız" diye konuştu.

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, Türkiye'de gıda fiyatlarındaki artışın önlenmesi için çözüm yollarını da sundu. Tarım ve hayvancılıkta yüksek oranda dışa bağımlılığın söz konusu olduğunu belirten Coşkun Dönmez, şunları söyledi:

"Gıda sektörü bütün dünya için stratejik bir sektördür. Bu yüzden pandemi, iklim değişiklikleri, gıda stoklamaları gibi küresel çaptaki hareketler elbette ülkemizi de etkiliyor. Ancak tarım ve hayvancılık politikalarını uzun vadeli ve çiftçisini, üreticisini desteklemeye yönelik kurgulayan gelişmiş ülkeler, küresel hareketlerden bize göre daha az etkileniyorlar. Ülkemizdeki gıda enflasyonun en temel sebebi tarım ve hayvancılıkta uygulanan ithalat politikaları. Gübre, ilaç, aşı, yem büyük oranda dışarıdan geliyor veya ham maddede dışa bağımlıyız. Türk lirasının yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybı içeriye enflasyon ithali olarak yansıyor. O yüzden yerli üretimi artıracak, tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlılığı azaltacak hamlelere çok acil ihtiyaç var. Bunu da orta ve uzun vadeli politikaları yaşama geçirerek gerçekleştirebiliriz." - BURSA

Gıda enflasyonu daha şimdiden 2020'yi geçti
Gıda enflasyonu daha şimdiden 2020'yi geçti

Türkiye, Tarım, Ocak, Sel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gıda enflasyonu daha şimdiden 2020'yi geçti - Son Dakika Ekonomi


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