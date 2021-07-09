Gıda Enflasyonu Temelinde Piyasa Yapısını İyileştirici Politika Önerileri Geliştiriliyor - Son Dakika

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Adem Hatırlı yürütücülüğünde geliştirilen " Türkiye'de Başlıca Sebzelerin Tedarik Zinciri Aşamalarında Fiyat Geçirgenlikleri ve Pazar Gücü Analizi: Gıda Enflasyonu için Politika Önerileri" isimli proje, TÜBİTAK "Bı·lı·msel ve Teknolojı·k Aras¸tırma Projelerı·nı· Destekleme Programı" kapsamında destek almaya hak kazandı.

28 ay devam edecek projede, Süleyman Demirel Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Onur Demirel, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kübra Önder ile Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Çağatay yer alıyor.

Proje ile işlenmemiş gıda grubundaki taze sebzelerden sezon dışında üretilen başlıca sebzelerin pazarlama zincirinin her bir aşamasındaki fiyat asimetrisinin ve pazar gücünün olup olmadığını analiz edilmektedir. Daha spesifik olarak projede üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında 4-5 kata ulaşan fiyat farklılıklarının nedenlerinin geliştirilecek modeller (fiyat geçirgenliği ve pazar gücü) yardımıyla ortaya konması amaçlanmaktadır.

Proje sonucunda, sebze piyasa yapısındaki aksaklıklar belirlenerek gıda enflasyonunu temelinde piyasa yapısını iyileştirici politika önerileri geliştirilecektir. Böylece proje çıktıları makroekonomi politikalarındaki enflasyon kaynaklı belirsizliği azaltmasının yanı sıra üretici ile tüketicilerin refah düzeylerine önemli katkılar sağlayacaktır.