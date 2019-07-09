Gıda enflasyonuna yakın markaj
1 saat önce
Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi için soğuk depo zincirleri ile taşımacılık sırasında oluşan zayiatı önlemeye yönelik taşıma araçları modernizasyonu teşvik edilecek.
Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi için soğuk depo zincirleri ile taşımacılık sırasında oluşan zayiatı önlemeye yönelik taşıma araçları modernizasyonu teşvik edilecek.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:02
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