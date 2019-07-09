Son Dakika Haberleri: Gıda enflasyonuna yakın markaj
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Gıda enflasyonuna yakın markaj

1 saat önce

Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi için soğuk depo zincirleri ile taşımacılık sırasında oluşan zayiatı önlemeye yönelik taşıma araçları modernizasyonu teşvik edilecek.

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Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi için soğuk depo zincirleri ile taşımacılık sırasında oluşan zayiatı önlemeye yönelik taşıma araçları modernizasyonu teşvik edilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:02 
Ekonomi
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