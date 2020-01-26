Gıda fabrikasında yangın - Son Dakika
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Gıda fabrikasında yangın

6 saat önce

Hatay'ın Antakya'da ilçesinde gıda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hatay'ın Antakya'da ilçesinde gıda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Güzelburç Mahallesi Atatürk Caddesi Antakya Küçük Sanayi Sitesi'ndeki gıda fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Gıda fabrikasında yangın

Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:51 Kaynak: AA
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