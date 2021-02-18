Gıda fırsatçılığını önlemek için 583 denetim gerçekleştirildi - Son Dakika

Gıda fırsatçılığını önlemek için 583 denetim gerçekleştirildi

18.02.2021 11:37
Gıda fırsatçılığını önlemek için 583 denetim gerçekleştirildi, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda fırsatçılığının önüne geçmek amacıyla 583 gıda ve yem denetimi gerçekleştirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda fırsatçılığının önüne geçmek amacıyla 583 gıda ve yem denetimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, güvenilir gıda konusunda gelen talepleri karşılamak ve şikayetleri değerlendirmek için Türkiye genelinde başlattığı 'Alo 174 Gıda Hattı' Düzce'de vatandaşlar tarafından aktif olarak kullanılıyor. Düzce'de Ocak ayı içerisinde Alo 174 gıda hattına gelen 19 şikayet, ekipler tarafından incelendi. Şikayetlerde herhangi bir sorun bulunamadı. Ayrıca ekipler Ocak ayı içerisinde il genelinde faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim iş yerlerinde 571, yem satışı yapan iş yerlerinde 12 olmak üzere toplam 583 denetim gerçekleştirdi. Aynı zamanda, 125 gıda ve yemden ise numune alınma çalışması gerçekleştirildi. Alınan ihracat numunelerinin sonuçları 6 tanesinin sonuçları uygun çıktı. - DÜZCE

Türkiye, Tarım, Düzce, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gıda fırsatçılığını önlemek için 583 denetim gerçekleştirildi - Son Dakika


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