Gıda fiyatı yükseldi, evde konserve üretimi başladı

Türkiye Barometresi Yeni Yıl Raporu'na göre 2019 yılında hane halkının evde daha çok zaman geçirdiği ve fiyatı artan temel gıda ürünleri olan salça, konserve, reçel ve yoğurt gibi ürünleri daha çok evde üretmeye yöneldiği belirtiliyor.