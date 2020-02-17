Gıda fiyatları giyime fark attı
31 dakika önce
Son 5 yıllık dönemde en yüksek fiyat artışının yaşandığı harcama grubu alkollü içecek olurken, ortalamanın üzerinde artış kaydeden gıda enflasyonu giyim grubuyla arayı açtı.
Son 5 yıllık dönemde en yüksek fiyat artışının yaşandığı harcama grubu alkollü içecek olurken, ortalamanın üzerinde artış kaydeden gıda enflasyonu giyim grubuyla arayı açtı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:17
Son Dakika Yunan medyası, BM'den ümidini kesti: Doğu Akdeniz'de kazanan Türkiye oldu TUBİTAK Genç Girişimci Programı kapsamında, genç girişimcilere 200 bin TL hibe edilecek SGK; emeklilere, memurlara ve işçilere toplu para iadesi yapacak İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun 19 Mayıs'ta açılacağını duyurdu