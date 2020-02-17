Gıda fiyatları giyime fark attı - Son Dakika
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Gıda fiyatları giyime fark attı

31 dakika önce

Son 5 yıllık dönemde en yüksek fiyat artışının yaşandığı harcama grubu alkollü içecek olurken, ortalamanın üzerinde artış kaydeden gıda enflasyonu giyim grubuyla arayı açtı.

Gıda fiyatları giyime fark attı, System.String[]

Son 5 yıllık dönemde en yüksek fiyat artışının yaşandığı harcama grubu alkollü içecek olurken, ortalamanın üzerinde artış kaydeden gıda enflasyonu giyim grubuyla arayı açtı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:17 
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