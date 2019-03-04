Son Dakika Haberleri: Gıda fiyatları "mevsiminde tüket" demekle düşmüyor

Gıda fiyatları "mevsiminde tüket" demekle düşmüyor

1 saat önce

Şubat ayında gıda fiyatları yıllık enflasyonu yüzde 29.25 olarak gerçekleşti.

Gıda fiyatları
Şubat ayında gıda fiyatları yıllık enflasyonu yüzde 29.25 olarak gerçekleşti. Kış sebzeleri şubat ayında fiyatı en çok artan ve enflasyonu artıran ürünler oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:10 

Fi, Ekonomi
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