Gıda fiyatları "mevsiminde tüket" demekle düşmüyor

Şubat ayında gıda fiyatları yıllık enflasyonu yüzde 29.25 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında gıda fiyatları yıllık enflasyonu yüzde 29.25 olarak gerçekleşti. Kış sebzeleri şubat ayında fiyatı en çok artan ve enflasyonu artıran ürünler oldu.

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