Son Dakika Haberleri: Gıda fiyatları son 16 yılın zirvesinde

Gıda fiyatları son 16 yılın zirvesinde

41 dakika önce

Enflasyonda en yüksek artış yüzde 6.43 ile gıda fiyatlarında gerçekleşirken, gıda fiyatlarında son 16 yılın en yüksek artışı yaşandı.

Gıda fiyatları son 16 yılın zirvesinde, System.String[]
Enflasyonda en yüksek artış yüzde 6.43 ile gıda fiyatlarında gerçekleşirken, gıda fiyatlarında son 16 yılın en yüksek artışı yaşandı
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:10 

Ekonomi
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