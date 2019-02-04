Gıda fiyatları son 16 yılın zirvesinde

Enflasyonda en yüksek artış yüzde 6.43 ile gıda fiyatlarında gerçekleşirken, gıda fiyatlarında son 16 yılın en yüksek artışı yaşandı.

Enflasyonda en yüksek artış yüzde 6.43 ile gıda fiyatlarında gerçekleşirken, gıda fiyatlarında son 16 yılın en yüksek artışı yaşandı

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