GIDA FİYATLARI TALİMATLA İNEBİLİR Mİ? - Son Dakika

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Yayınımıza bağlanan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BİP uygulaması ile ilgili merak edilenleri cevapladı. Kentsel dönüşüm Elazığ'da ne durumda? Yatay mimari nasıl etkili olmuş? Öğretmenler hangi aşı grubunda? ABD gibi farklı ülkelerde eğitim görevlilerinin aşılanması kaçıncı sırada? Ayçiçek yağının her gün artan fiyatı ne anlama geliyor? Erdil Yaşaroğlu neden isyan etti? Microsoft, yine hangi uygulaması ile gündem oldu? Türk Qanoncular neleri konuşuyor? NY Times'da yayınlanan makalesinde Thomas L. Friedman salgın sonrası derinleşen gelir adaletsizliğini, iş bulma zorluğunu, reel ekonominin durağanlığını ve devamlı para basmanın sıkıntısını anlattı, Cüneyt Özdemir yorumladı. 'Uçan filler' görmek neden iyi değildir? Biden açıkladığı altyapı paketlerini ABD piyasasına diretebilecek mi? Friedman'ın önerdiği çözüm nedir? Cüneyt Özdemir, Türkiye ve dünya gündemini yorumlamaya devam ediyor.

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