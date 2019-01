Gıda Fiyatlarındaki Artışı Sona Erdirecek Formül Bulundu

Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir iş hacmi üreten, dünyada 4 kıta, 8 ülkede faaliyetleri bulunan Ata Şirketler Grubu'nun gıda yatırımı olan TFI TAB Gıda Yatırımları, Ata Holding'in endüstriyel tarım alanında tecrübelerini büyütmeyi ve geliştirmeyi sürdürüyor. Şirket, Türkiye'de kurulu olan patates, et, ekmek, süt ve salata fabrikası ve üretim tesisleriyle ülkemizde endüstriyel tarımın en güzel örneklerinden birini sunarak bu konuda öncü rolünü pekiştirmeye devam ediyor.

TFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu: "Gıda enflasyonunu tarımsal endüstriyi ticaret değil üretim odaklı hale getirirsek çözebiliriz"

TFI TAB Gıda Yatırımları ekosistemi hakkında açıklamalarda bulunan TFI TAB Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu, geleceğin dünyasında söz sahibi olmak için ülke olarak tarımsal endüstri ekosistemini oluşturmak durumunda olduğumuzu ve yaptıkları yatırımların bu konuda örnek teşkil ettiğini söyledi. Kurdoğlu sözlerini şöyle sürdürdü. "Ülke olarak ne petrolümüz ne de doğalgazımız var. Bizim en büyük doğal kaynağımız tarım. Bu nedenle, tarımda bir dönüşüme ihtiyacımız var. Tarımsal endüstriyi ticaret değil üretim odaklı olarak yeniden şekillendirmek durumundayız. Ancak bu şekilde dünyada bu konuda söz sahibi olabilir, aynı zamanda gıda enflasyonu ve istihdam sorununu aşabiliriz."

Erhan Kurdoğlu: "Türkiye'den Çin'e patates ihraç ediyor, kendi ürettiğimiz eti aracısız olarak halka ulaştırıyoruz"

Ata Holding olarak tarımsal endüstri alanında ciddi bir tecrübeye sahip olduklarını dile getiren Erhan Kurdoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "TFI TAB Gıda Yatırımları olarak operasyonlarımızda en büyük gücümüzü bugüne kadar 170 milyon dolar yatırım yaptığımız, tarımsal endüstri ekosisteminden alıyoruz. İnsanlar dışarıdan bizi hızlı servis restoran işletmecisi olarak görebilir ama bunun arkasında ekmek, patates, salata, süt ve et üretimini kendi bünyemizde çözdüğümüz çok büyük bir ekosistem var. Bunlardan Ekmek Unlu Mamulleri, pizza hamurundan hamburger ekmeklerine tüm restoranlarımıza ekmek ürünleri sağlıyor. Aylık 25 milyon sandviç ekmeği ve 1 milyon dilim ekmek ile Türkiye'nin en çok üretim yapan fabrikalarından biri. Özgörkey Grup ile %50-%50 kurucu ortaklığını paylaştığımız Atakey, yıllık 90.000 ton kızartılmaya hazır patates üretimi ile dünyanın en büyük üreticilerinden biri. Bölgedeki çiftçilerimizle sözleşmeli tarım yapıyoruz. Türkiye'de üretilmeyen kızartmaya uygun beyaz patatesi çiftçilerimiz, kendilerine verdiğimiz tohumlarla üretiyor; biz de satın alma garantisi doğrultusunda ürünü onlardan alıyoruz. Patateslerimizi sadece Türkiye'deki restoranlarımıza vermiyor, Çin'e de ihraç ediyoruz. 80 milyon dolar yatırımla Amasya'da kurduğumuz Ekur Et Entegre Tesisi, yıllık 36 bin ton karkas et üretimi yapıyor. Aynı zamanda yerli besicilik yaptığımız bu tesisimizde işlediğimiz etler, QSR Türkiye olarak adlandırdığımız Burger King, Arby's, Sbarro, Usta Dönerci ve Döner Stop restoranlarına ve üçüncü taraflara sunuyoruz. Ayrıca Amasya Et Ürünleri mağazaları aracılığı ile lezzetli ve kaynağı belli güvenilir et ve et ürünlerini uygun fiyata tüketiciyle, aracısız olarak buluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde Amasya Et Ürünleri mağazalarının sayısını artırarak tüm Türkiye'yi kaliteli, lezzetli ve aynı zamanda uygun fiyatlı etle buluşturmayı hedefliyoruz. Kurduğumuz bu gıda ekosistemi ile ülkemize katma değer yaratan iyi bir örnek sunarken Türkiye ve Çin'deki iki farklı operasyonu başarı ile yöneterek Türkiye'den dünyaya açılan global bir işletme markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.