Gıda fuarında Kavak standına büyük ilgi

Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'na yöresel organik ürünleri ile katılan Kavak Belediyesi standı büyük ilgi gördü.



TÜYAP'ta bu yıl 5. kez düzenlenen Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda açtığı stant ile yöresel ürünlerini sergileyen Kavak Belediyesi, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Samsun Valisi Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de ziyaret ettiği Kavak s0tandında, teşhiri yapılan organik yöresel ürünler büyük ilgi gördü.



Halkın gösterdiği ilgiden memnun olduklarını söyleyen Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Organik ürünlerimiz yerli halkın olduğu kadar başka ülkelerden gelen yabancı ziyaretçiler tarafından da büyük beğeni gördü" dedi.



Bundan böyle yöresel ürünlerinin pazarlanması konusunda da çalışmalar yapacaklarını ve önümüzdeki yıl düzenlenecek fuara daha hazırlıklı katılacaklarını anlatan Başkan Sarıcaoğlu, şöyle konuştu:



"TÜYAP tarafından organize edilen ve bölge ekonomisine büyük değer katan gıda fuarında bu yıl ilçe olarak bizlerde yer aldık. Oluşturduğumuz standımızda bir yandan verdiğimiz kitaplar ve broşürler ile ilçemizin turizm değerlerini tanıtırken diğer yandan da insanlarımızın evlerinde tamamen doğal yollardan ürettikleri sirkeden erişteye, pekmezden turşuya kadar çeşitli yöresel ürünlerimizi ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Fuarın ilk iki gününde ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştık. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etti. Gördüğümüz büyük ilgi nedeniyle önümüzdeki yıl 6. yapılacak Samsun Gıda Fuarı'na daha etkin bir şekilde katılmaya karar verdik." - SAMSUN