Gıda Güvenliği Derneğinden

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, gıda üretim tesisleri, lojistik ve satış noktaları, toplu tüketim yerleri ve AVM'lere yönelik "Sektörel Kovid-19 ile Mücadele ve Hijyen Rehberleri" hazırladıklarını belirtti.

Dernek Başkanı Saner, Dünya Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bu yılki temanın, "Gıda güvenliği herkesin işi" olarak belirlendiğini anımsattı.

Derneğin koordinatörlüğünde sivil toplum kuruluşlarının katılımı, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle iş yerlerine yol göstermek amacıyla "Kovid-19 ile Mücadele ve Hijyen Rehberleri" hazırlandığını aktaran Saner, "Gıda Güvenliği Derneği olarak gıda üretim tesisleri, lojistik ve satış noktaları, toplu tüketim yerleri ve AVM'ler için ayrı ayrı dört rehber oluşturduk." ifadesini kullandı.

Saner, rehberlerde, gıda iş yerlerinin çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik Kovid-19 ile mücadele ve hijyen kapsamında alınması gereken önlemlerin yer aldığını belirterek, "İş yerleri bu önlemleri ne kadar doğru ve etkin bir şekilde uygularsa, Kovid-19 normalizasyon süreci o kadar sorunsuz geçecek ve bu pandeminin yeni dalgalar oluşturması engellenmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 pandemi sürecinin, iyi hijyen uygulamalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Saner, şunları kaydetti:

"Güvenilir gıda tüketmek, her insanın en temel hakkıdır. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için yeterli ve güvenilir gıdaya sürdürülebilir biçimde erişimi temel bir haktır. Tüketicinin sağlıklı ve kaliteli gıda tüketiyor olması, toplumların sağlığı açısından gıdaya erişim kadar büyük önem taşımaktadır.

Gıda kaynaklı risklerin önlenmesi için temel yaklaşım, ham maddeden başlayarak gıdanın tüketimine kadar olan sürecin her aşamasının izlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasını gerektirir. Bu da ancak tarladan/çiftlikten sofraya olarak tanımlanan gıda zincirinde rol alan tüm aktörlerin üzerine düşeni yapması ile mümkündür."