Gıda güvenliği için tüketicilerde "temiz etiket" algısı oluşuyor - Son Dakika

Karma Grup Regülasyon Koordinatörü Didem Altuntaş, tüketicilerin gıda tercihlerinde "temiz etiket" fenomenini tetiklemesinin ana nedeninin gıdanın geleneksel yöntemlerle işlenmesi veya minimal proses uygulanmasını talep etmesi olduğunu belirterek, "Endüstrinin olumsuz söylemlerden korunması, tüketici güveninin artması, etiketlerin fazlalıklardan arınması ve temiz markalı ürünlerin parlak geleceği için en zor görev şüphesiz gıda işletmecilerine ve perakende sektörüne düşmektedir." ifadelerini kullandı.

Karma Grup'tan yapılan açıklamaya göre, uygulamada "temiz etiket" diye adlandırılsa da gerçekte istenilen "temiz gıda" oluyor. İşlev olarak etiketin ürün içeriğini açık ve anlaşılır bir şekilde yansıtması önem taşıyor.

Tüketici beklentileri, istekleri ve algılarına bağlı olarak farklılık gösterse de tanıdık bileşenler, katkısız basit içerik listesi ve doğallık tüketicinin genel beklentisi durumunda bulunuyor.

Genellikle "temiz etiket" olarak adlandırılan bu konu, gıda endüstrisini belirli bir bileşen veya katkı maddesinin varlığını ya da yokluğunu bildirmeye, organik tarım gibi üretim yöntemlerini kullanmaya itiyor.

"Tüketiciler, tedarik zinciri genelinde şeffaflık beklentisi içerisinde olacaklar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karma Grup Regülasyon Koordinatörü Didem Altuntaş, henüz hiçbir önemli kamu veya uluslararası kurum tarafından tanımlanmamış olmasına rağmen "temiz etiket" fenomeninin, öncelikle ABD ve Avrupa'da başladığını ve hızlı bir şekilde yayılmakta olduğunu belirtti.

Altuntaş, 2021'de gıda güvenliği kültürünün AB mevzuatında yasallaşması ve global sorumluğu olan üreticilerin bu sisteme dahil olmasından sonra "temiz etiket" fenomeninin 2022'de daha çok konuşulacağını bildirdi.

Uluslararası gıda pazarında artan rekabet ve tüketici bilincinin, değişen beslenme dinamikleri ve yaşanan salgının, global ticaret için gerekli yasal düzenlemelerde değişiklikleri de beraberinde getirdiğini ve getirmeye devam edeceğini aktaran Altuntaş, şunları kaydetti:

"Tüketicilerin gıda tercihlerinde 'temiz etiket' fenomenini tetiklemesinin ana nedeni gıdanın geleneksel yöntemlerle işlenmesi veya minimal proses uygulanmasını talep etmesidir. Endüstrinin olumsuz söylemlerden korunması, tüketici güveninin artması, etiketlerin fazlalıklardan arınması ve temiz markalı ürünlerin parlak geleceği için en zor görev şüphesiz gıda işletmecilerine ve perakende sektörüne düşmektedir."

Didem Altuntaş, Innova Market Insights sonuçlarının da bunu desteklediğine işaret ederek, "En önemli sonuçlardan biri, tüketicinin 2021'de şeffaflığı ikiye katladığını göstermektedir. Ankete göre tüketicilerin, Kovid-19 sonrasında da güven oluşturabilecek, özgün ve güvenilir ürünler sunabilecek markalar arayışında olacağının altı çizilmektedir. Tüketiciler, tedarik zinciri genelinde de şeffaflık beklentisi içerisinde olacaklardır." ifadelerini kullandı.