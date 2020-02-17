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Gıda güvenliği konusunda sıklıkla bu hatalar yapılıyor
1 saat önce
Mutfakta, gıda güvenliği konusunda bazı zamanlar önemli detaylar gözden kaçabiliyor.
Mutfakta, gıda güvenliği konusunda bazı zamanlar önemli detaylar gözden kaçabiliyor. Bu konuya dikkat çeken Sabri Ülker Vakfı, gıda güvenliğine ilişkin bilgiler paylaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:02
Son Dakika Yunan medyası, BM'den ümidini kesti: Doğu Akdeniz'de kazanan Türkiye oldu TUBİTAK Genç Girişimci Programı kapsamında, genç girişimcilere 200 bin TL hibe edilecek SGK; emeklilere, memurlara ve işçilere toplu para iadesi yapacak İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun 19 Mayıs'ta açılacağını duyurdu