Gıda Güvenliğinde Veteriner Hekimliğin Rolü Çevrim İçi Paneli Düzenlendi - Son Dakika

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi tarafından "Dünya Gıda Güvenliği Günü Kapsamında Gıda Güvenliğinde Veteriner Hekimliğin Rolü" konulu panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü AKÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ulaş Acaröz'ün gerçekleştirdiği çevrim içi panelin açış konuşmasını yapan AKÜ Veteriner Fakültesi Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeki Gürler, beslenmenin insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biri olduğunu belirleterek, sağlıklı bir yaşamın en önemli kriter olduğunu kaydetti. Gürler, şunları ifade etti:

"Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı beslenme önem arz etmektedir. Gıdanın güvenli olması kaliteli bir yaşamın temel gereksinimlerindendir. Dünya nüfusunun 2050 yılında yaklaşık olarak 9, 1 milyara ulaşacağı, bu artışın ise özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olacağı öngörülmektedir. Nüfus ve şehirleşme düzeyindeki böylesi bir artış beraberinde gıda güvenliğini güvence altına almayı sağlayacak sistem ve yaklaşımların iş birliğini gerekli kılmaktadır. "

"Koruyucu hekimlik veterinerlerin asli görevlerindendir"

Gıda güvenliğinin üretimden tüketicinin sofrasına ulaşıncaya kadar geçen süreçte gıdalardaki olası fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve her türlü zararın öngörülmesini ve uzaklaştırılmasını temel alan tedbirlerin tamamını ifade ettiğini anlatan Gürler, gıda güvenliğinin birincil üretim aşamasından tüketiciye kadar tüm aşamaları kapsadığına dikkat çekti. Gürler, koruyucu hekimliğin veterinerlerin asli görevleri arasında olduğunu vurgulayarak, "Özellikle sağlıklı beslenmenin en önemli esaslarından biri çiftlikten sofraya gıda güvenliğidir. Veteriner hekim denildiğinde akla ilk gelen hayvan sağlığıdır. Bununla beraber veteriner hekimlerin asıl görevlerinin başında halk sağlığı bu kapsamda koruyucu hekimlik gelmektedir. Günümüzde gıda güvenliği ve tek sağlık yaklaşımının önemi giderek artmaktadır" dedi.

"Veteriner hekimler ve gıda alanında çalışan mühendisler tüketicinin müfettişleridir"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise yaptığı konuşmada dünyadaki endüstriyelleşme ile birlikte gıdada da endüstriyelleşmenin başladığını belirterek, "Bu noktada endüstriyel gıdalarla birlikte tüketicilerde endişeler de arttı. Artan dünya nüfusu ile birlikte endüstriyelleşme belki de kaçınılmazdı" dedi. Gıda üretiminde veteriner hekimlere, gıda ve ziraat mühendislerine önemli görevler düştüğüne dikkat çeken Ağaoğlu tüketicilerin müfettişlerinin bahsi geçen meslek grupları olduğuna değindi. Ağaoğlu, tüketicilerin adına mücadele edecek ve tüketicileri bilinçlendirecek kişilerin alandaki bilim insanları olduğunu vurguladı.

Gıda Laboratuvarları ve Denetçileri Derneği Başkanı Dr. Can Demir'in selamlama konuşmasının ardından başlayan panelde alanında uzman bilim insanları tarafından hayvansal gıdaları kapsayan sunumlar gerçekleştirildi. Sırasıyla İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Canan Hecer tarafından "Yumurta Hijyeni ve Kalitesi", Ankara Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan Dinçer tarafından "Geçmişten Günümüze Gıda Güvenliği ve Güvencesi", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. F. Seda Bilir Ormancı tarafından "Süt Hijyeni ve Süt Ürünlerinde Gıda Güvenliği", 19 Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökmen Zafer Pekmezci tarafından "Balıklarda Zoonoz Anisakis Parazitleri" ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürhan Çiftçioğlu tarafından "Et Muayenesi, İzlenebilirlik ve Tek Sağlık" konu başlıklı sunumları yapıldı.

