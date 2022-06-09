Gıda güvenliğindeki kriz nedeniyle Kerkük'teki çiftçilerden binlerce tonluk buğday satın alındı - Son Dakika
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Gıda güvenliğindeki kriz nedeniyle Kerkük'teki çiftçilerden binlerce tonluk buğday satın alındı

09.06.2022 16:31
Gıda güvenliğindeki kriz nedeniyle Kerkük'teki çiftçilerden binlerce tonluk buğday satın alındı

Irak'ın Kerkük kentinde, Rusya-Ukrayna savaşının gıda güvenliğinde yol açtığı kriz nedeniyle çiftçilerden şu ana kadar 86 bin ton buğday satın alındığı bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinde, Rusya- Ukrayna savaşının gıda güvenliğinde yol açtığı kriz nedeniyle çiftçilerden şu ana kadar 86 bin ton buğday satın alındığı bildirildi.

Irak Ticaret Bakanlığı'na bağlı Kerkük Hububat Şirketi Müdürü Hüseyin Kanber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerden buğday alımına yaklaşık iki hafta önce başladıklarını ifade etti.

Bu yıl çiftçilere ödemelerin hemen yapıldığına dikkat çeken Kanber, daha önceki yıllarda satın alınan buğdayların karşılığındaki ödemelerde gecikme yaşandığını ancak bu yıl hiçbir sorun ve ertelemenin olmadığını aktardı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gıda güvenliğinde meydana gelen krizden dolayı çiftçilerdeki tüm buğdayları satın alacaklarını dile getiren Kanber, şu ana kadar 86 bin ton buğday satın alındığını ve alımda sınır olmayacağını kaydetti.

Kerkük Silosu Basın Sorumlusu Sali Salah, çiftçilerden buğdayın tonunun 850 bin dinara (yaklaşık 570 dolar ) alınacağını aktardı.

Buğday satım alım süresinin açık olacağını belirten Salah, geçen yıllardaki gibi süre ve miktar konusunda hiçbir sınırlamanın olmayacağını bildirdi.

Salah, her yıl yaklaşık 200 bin ton buğday satın aldıklarını ancak bu yıl oranın bunun çok üzerinde olacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

Gıda güvenliğindeki kriz nedeniyle Kerkük'teki çiftçilerden binlerce tonluk buğday satın alındı
Gıda güvenliğindeki kriz nedeniyle Kerkük'teki çiftçilerden binlerce tonluk buğday satın alındı
Gıda güvenliğindeki kriz nedeniyle Kerkük'teki çiftçilerden binlerce tonluk buğday satın alındı
Gıda güvenliğindeki kriz nedeniyle Kerkük'teki çiftçilerden binlerce tonluk buğday satın alındı
Gıda güvenliğindeki kriz nedeniyle Kerkük'teki çiftçilerden binlerce tonluk buğday satın alındı

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Kaynak: AA

Kerkük, Rusya, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gıda güvenliğindeki kriz nedeniyle Kerkük'teki çiftçilerden binlerce tonluk buğday satın alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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