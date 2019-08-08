Gıda harcamalarında "et, balık ve deniz ürünleri" ilk sırada
46 dakika önce
Türkiye'de geçen yıl gıda harcamaları içinde en fazla payı yüzde 20,9 ile "et, balık ve deniz ürünleri" aldı.
Türkiye
'de geçen yıl gıda harcamaları içinde en fazla payı yüzde 20,9 ile "et, balık ve deniz ürünleri" aldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:09
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