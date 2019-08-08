Son Dakika Haberleri: Gıda harcamalarında "et, balık ve deniz ürünleri" ilk sırada
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Gıda harcamalarında "et, balık ve deniz ürünleri" ilk sırada

46 dakika önce

Türkiye'de geçen yıl gıda harcamaları içinde en fazla payı yüzde 20,9 ile "et, balık ve deniz ürünleri" aldı.

Gıda harcamalarında
Türkiye'de geçen yıl gıda harcamaları içinde en fazla payı yüzde 20,9 ile "et, balık ve deniz ürünleri" aldı.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:09 
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