Gıda işletmecisine 15 bin 203 lira ceza yazıldı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda ve yem satışı yapan firmalara yönelik denetimlerine devam ediyor. Ekipler bir firmaya mevzuata aykırı olmasından dolayı 15 bin 203 lira para cezası kesti.

Düzce'de vatandaşların sağlığı ile ilgili olarak gıda denetimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ağustos ayı içerisinde yaptıkları denetim faaliyetleri ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Bu kapsamda il genelinde faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerinde 742, yem satışı yapan işyerlerinde 7 olmak üzere toplam 749 adet denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde firmaların malzemeleri, ürünlerin tarihi ve benzeri konular denetlenirken, 1 gıda işletmesine mevzuata aykırılıktan 15 bin 203 lira para cezası kesildi. - DÜZCE