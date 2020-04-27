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Gıda işletmelerine 4 ayda 9 milyon lira para cezası
11 dakika önce
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yılın ilk 4 ayında 60 bin 500 civarında denetim yapıldığını ve ygunsuz olan işletmeler hakkında yaklaşık olarak 9 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yılın ilk 4 ayında 60 bin 500 civarında denetim yapıldığını ve ygunsuz olan işletmeler hakkında yaklaşık olarak 9 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 02:38
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