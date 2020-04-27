Gıda işletmelerine 4 ayda 9 milyon lira para cezası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gıda işletmelerine 4 ayda 9 milyon lira para cezası - Son Dakika Ekonomi

Gıda işletmelerine 4 ayda 9 milyon lira para cezası

11 dakika önce

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yılın ilk 4 ayında 60 bin 500 civarında denetim yapıldığını ve ygunsuz olan işletmeler hakkında yaklaşık olarak 9 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Gıda işletmelerine 4 ayda 9 milyon lira para cezası, System.String[]

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yılın ilk 4 ayında 60 bin 500 civarında denetim yapıldığını ve ygunsuz olan işletmeler hakkında yaklaşık olarak 9 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ahmet Yavuz, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 02:38 

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