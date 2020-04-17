Gıda işletmelerine korona virüs denetimi - Son Dakika
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Gıda işletmelerine korona virüs denetimi

6 saat önce

Çorum'da korona virüs tedbirleri kapsamında salgının yayılmasının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor.

Gıda işletmelerine korona virüs denetimi, System.String[]

Çorum'da korona virüs tedbirleri kapsamında salgının yayılmasının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor.


Tüm dünyada olduğu ülkemizi de etkisi altına alan korona virüse karşı önlemler alınmaya devam ederken maske, bone eldiven ve koruyucu kıyafet giyerek denetimlerini gerçekleştiren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kişisel hijyen kuralları ve koruyucu ekipman kullanımı konusunda işletmeciler ve çalışanlara uyarılarda bulunuyor.


Ayrıca denetimlerde gıda işletmelerine Korona virüs salgınından korunmak için alınması gereken tedbirleri içeren "Korona virüsten korunmak için 10 altın kuralın" yazılı olduğu broşürlerden dağıtılıyor.


Ekipler, kurallara uymayan işletmelere ise cezai işlem uyguluyor. - ÇORUM

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 07:47 Kaynak: İHA

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