Gıda israfı ve arz güvenliği için farkındalık, mevzuat ve kampanyalarla sağlanıyor - Son Dakika
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Gıda israfı ve arz güvenliği için farkındalık, mevzuat ve kampanyalarla sağlanıyor

15.10.2022 11:27

Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Fuat Kasımcan, verdikleri mesajlar ve yayınladıkları içeriklerle alışverişe planlı çıkan kişi sayısını artırdıklarını ve tüketicileri gıdalarını nasıl koruyacakları konusunda daha bilgili hale getirdiklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Fuat Kasımcan, verdikleri mesajlar ve yayınladıkları içeriklerle alışverişe planlı çıkan kişi sayısını artırdıklarını ve tüketicileri gıdalarını nasıl koruyacakları konusunda daha bilgili hale getirdiklerini söyledi.

Kasımcan, Dünya Gıda Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, dünyada sağlıklı beslenme imkanına erişemeyen 2,3 milyardan fazla insan olduğunu dile getirdi.

Büyüyen dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak için gıda üretiminin mevcut miktara göre yüzde 60 artırılması gerektiğini belirten Kasımcan, küresel düzeyde artan gıda israfının sürdürülebilir gıda zincirlerini tehdit ettiğini ve üretilen gıdanın yaklaşık 3'te 1'inin israf edildiğini bildirdi.

Kasımcan, Bakanlık olarak gıda israfıyla mücadele konusunda 2013 yılında başlattıkları "Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası"nı örnek göstererek, kampanyanın yarattığı farkındalık sayesinde, insanların ihtiyaçları kadar satın alarak daha dikkatli ekmek tüketmeye başladıklarını ifade etti.

Kasımcan, 2020'de de gıda israfı ile mücadele etmek, ulusal ve uluslararası kamuoyunu bilinçlendirmek ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla, BM Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) iş birliğinde "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasını başlattıklarını hatırlattı.

Bir yılda hanelerde 80 milyon dolarlık tasarruf sağlandı

Kasımcan, "Gıdanı Koru Mutfağı" atölyeleri düzenleyerek, tüketicilere "israfsız mutfak" alışkanlığı kazandırdıklarını belirterek, "Gönüllü Son Hasat" etkinlikleriyle de tarlada kalan ürünleri gönüllü gençlerin emeğiyle kurtarıp, ihtiyaç sahipleriyle buluşturduklarını anlattı.

Kampanyayla bir yılda, hanelerde, 80 milyon dolar tasarruf sağlandığını bildiren Kasımcan, şu bilgileri paylaştı:

"Verdiğimiz mesajlarla, yayınladığımız içeriklerle, alışverişe planlı çıkan kişi sayısını artırdık ve gıdalarını nasıl koruyacakları konusunda daha bilgili hale getirdik. Son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farka yönelik bilinç yüzde 20 arttı. Yanlış porsiyon planlamasından kaynaklanan gıda israfı yüzde 22'den yüzde 13'e düştü. İsraf edilen gıdaların yeniden değerlendirilme oranı yüzde 45'den, yüzde 55'e çıktı. Gıda atıklarından kompost yapanların oranının yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıktığını tespit ettik. En önemlisi ise Türkiye'de her 4 kişiden 1'inin kampanyamızı duymasıyla farkındalık yarattık. Kampanyamız ile Guinness nezdinde dünyada ilk kez 'çevresel sürdürülebilirlik alanında verilen en fazla söz' ve 'bir kampanya için verilen en fazla söz' rekorlarını kırdık."

Gıda atıklarının yeme dönüştürülmesi

Kasımcan, ağustosta yayınladıkları yönetmelik değişikliğiyle gıda hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların, atık gıdalarının işlenerek hayvan yemi yapılmasının önünü açtıklarını vurguladı.

Uygulamaya geçtiklerinde hayvan yemine dönüştürülen gıda atıkları miktarlarını kamuoyuyla paylaşmaya başlayacaklarını belirten Kasımcan, "Yürüttüğümüz tüm farkındalık faaliyetlerinin devamının yanı sıra gıda bankacılığı, hayvan yemi, gıda okuryazarlığı konularında çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Arz Güvenliği İzleme Sistemi kurulacak

Kasımcan, Kovid-19 salgınıyla başlayan ve Rusya- Ukrayna Savaşı ile devam eden süreçte, yükselen enerji fiyatları, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılara önlem olarak "Arz Güvenliği Daire Başkanlığı"nı kurduklarını bildirdi.

Fuat Kasımcan, belirlenen ürünlerin ulusal ve uluslararası alanda takibinin yapılarak, normal akıştan farklı bir gelişme tespit edildiğinde, karar alıcıların gerekli yönlendirmeyi yapabilmesi için de "Arz Güvenliği İzleme Sistemi"ni en kısa sürede başlatacakları bilgisini verdi.

FAO-Türkiye ortaklık programları

Türkiye'nin Nisan 1948'den bu yana FAO'nun üyesi olduğunu ve son yıllarda ilişkilerinin güçlü şekilde geliştiğini ifade eden Kasımcan, ülkenin son yıllarda Örgütün çalışmalarına finansman ve iş birliği bakımından da önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Kasımcan, 2006'da FAO ile imzalanan "Ev Sahibi Ülke Anlaşması" sonucunda Gıda ve Tarım Alanında FAO-Türkiye Ortaklık Programı (FTPP) ve FAO-Türkiye Ormancılık Programı'nın (FTFP) hayata geçirildiğini belirterek, bu kapsamda söz konusu programlara bugüne kadar 30 milyon dolar destek verdiklerini bildirdi.

Ortaklık programları ile Türkiye ve bölge ülkelerde gıda güvenliğinden kırsal kalkınmaya, doğal kaynakların korunmasından iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar çalışmalar yapıldığını vurgulayan Kasımcan, "Ayrıca Türkiye'deki geçici korunma altındaki sığınmacıların ve ev sahibi toplumun geçim olanaklarının artmasına ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik tarımsal projeler, FAO ile iş birliğinde hayata geçirilen diğer öne çıkan çalışmalardır." dedi.

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Kaynak: AA

Gıda Ve Tarım Örgütü, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gıda israfı ve arz güvenliği için farkındalık, mevzuat ve kampanyalarla sağlanıyor - Son Dakika

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