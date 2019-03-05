Gıda israfına son veren makine
1 saat önce
SRST, tamamı yerli imkanlarla üretilen ve 300 kg gıda atığını, 24 saatte besin kalitesi yüksek sulama suyu ve organik içerikli gübre olarak dönüştüren makineler geliştirdi.
SRST, tamamı yerli imkanlarla üretilen ve 300 kg gıda atığını, 24 saatte besin kalitesi yüksek sulama suyu ve organik içerikli gübre olarak dönüştüren makineler geliştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:40
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