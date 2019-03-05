Son Dakika Haberleri: Gıda israfına son veren makine

Gıda israfına son veren makine

1 saat önce

SRST, tamamı yerli imkanlarla üretilen ve 300 kg gıda atığını, 24 saatte besin kalitesi yüksek sulama suyu ve organik içerikli gübre olarak dönüştüren makineler geliştirdi.

Gıda israfına son veren makine, System.String[]
SRST, tamamı yerli imkanlarla üretilen ve 300 kg gıda atığını, 24 saatte besin kalitesi yüksek sulama suyu ve organik içerikli gübre olarak dönüştüren makineler geliştirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:40 

Ekonomi
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